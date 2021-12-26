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2 часа назад

Страна, где российскому автопрому сказали «стоп»

Недавно власти Украины продлили запрет на импорт машин, сборка которых проходит в РФ. Но по некоторым причинам российские транспортные средства все же продаются в соседней стране.

Страна, где российскому автопрому сказали «стоп»
Фото: Car.ruCar.ru

Зарубежные фирмы зачастую принимали решение размещать собственные производства в России из-за свободной торговли между постсоветскими государствами. Оказавшись в РФ, та или иная компания могла работать в Армении, Белоруссии, Узбекистане и прочих странах. После 2014 года этот список покинула Украина, а не так давно ее власти продлили запрет на ввоз машин российского происхождения.

Несмотря на такие санкции, существует некая "лазейка". Отечественные средства перемещения второй год попадают на Украину в формате машинокомплектов. Машины LADA изготавливают на заводе в Запорожье, так же оказываются в государстве и фургоны ГАЗ.

Ранее на украинском рынке продали тысячный МАЗ, а именно - самосвал с индексом 6516С9 8x4 с мотором ЯМЗ-653 на 420 л.с. и 16-ступенчатой КП ZF 16S2525TO. Как видно, грузовик укомплектован российскими компонентами.

Бортжурнал,Lada,
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