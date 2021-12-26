Страна, где российскому автопрому сказали «стоп»

Недавно власти Украины продлили запрет на импорт машин, сборка которых проходит в РФ. Но по некоторым причинам российские транспортные средства все же продаются в соседней стране.
Зарубежные фирмы зачастую принимали решение размещать собственные производства в России из-за свободной торговли между постсоветскими государствами. Оказавшись в РФ, та или иная компания могла работать в Армении, Белоруссии, Узбекистане и прочих странах. После 2014 года этот список покинула Украина, а не так давно ее власти продлили запрет на ввоз машин российского происхождения.
Несмотря на такие санкции, существует некая "лазейка". Отечественные средства перемещения второй год попадают на Украину в формате машинокомплектов. Машины LADA изготавливают на заводе в Запорожье, так же оказываются в государстве и фургоны ГАЗ.
Ранее на украинском рынке продали тысячный МАЗ, а именно - самосвал с индексом 6516С9 8x4 с мотором ЯМЗ-653 на 420 л.с. и 16-ступенчатой КП ZF 16S2525TO. Как видно, грузовик укомплектован российскими компонентами.