Сколько в России стоит место в очереди за новым авто

Дефицит комплектующих, вызванный частыми остановками производств, привел к острой нехватке новых автомобилей в салонах. В результате конечная стоимость автомобиля резко увеличилась, а время ожидания нужной комплектации растянулось до полугода. Находчивые граждане перепродают свои места в очередях за ходовыми моделями: по данным «Коммерсанта», стоимость права быстрой покупки доходит до 150 тысяч рублей.

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Один из таких продавцов рассказал, что готов отдать место в очереди за Volvo XC40 за 85 тысяч рублей. По его словам, избавиться от него мужчину побудил, опять же, слишком долгий срок ожидания: сделку с предоплатой оформили в ноябре, а доставить автомобиль должны были в январе. За это время был приобретен Hyundai, и от места решили избавиться. Все документы будут переоформлены на клиента, готового его выкупить, предоплата – на нем же.

Эксперты расходятся во мнении о целесообразности такой покупки. Как отмечает глава проекта «Пробок.Нет» Александр Шумский, «новый рынок» очередей позволяет избежать дилерских накруток, которые достигают 1,5 миллиона рублей в массовом и четырех миллионов – в премиальном сегменте. Заплатив 150 тысяч рублей, можно избавить себя от ожидания длиной в полгода и сэкономить, говорит Шумский.

Однако по словам президента группы компаний «Фаворит Моторс» Владимир Попов, смысла в покупке места в очереди мало. Так, действительно долго ждать приходится только некоторые машины – к примеру, Volkswagen Touareg. В случае с ним экономия на опциях незначительная и не стоит сложностей с покупкой очередей на «Авито», говорит он, так как те же условные 100 тысяч рублей за «доп» придется отдать продавцу места.