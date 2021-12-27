Какие признаки указывают на низкое качество бензина

Наличие посторонних примесей в топливе может нанести серьезный ущерб топливной системе и двигателю автомобиля и даже вовсе вывести агрегаты из строя. Определить качество бензина самостоятельно невозможно, но существует ряд признаков, которые могут указывать на суррогат. Специалисты рассказали, на что следует обратить внимание при выборе топлива.

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Цвет топлива

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Во избежание проблем из-за некачественного топлива рекомендуется, во-первых, пользоваться услугами только проверенных АЗС. Но если вам все же пришлось заправиться на неизвестной заправке, то лучше потратить время на проверку топлива. Наберите бензин в прозрачную емкость и посмотрите ее на свет. Жидкость должна быть прозрачной с желтоватым оттенком.

Наличие примесей

Точно установить, какие примеси имеются в топливе, без лабораторных инструментов невозможно, но подручные способы могут помочь определить их наличие, пишет портал Tarantas news. Для этого капните немного жидкости на бумагу или белую тряпку – после испарения на поверхности не должно остаться разводов. Наличие жировых пятен говорит о наличии примесей.

Наличие воды

Наличие воды в топливе может привести к окислению металлов в рабочих узлах автомобиля, что неизбежно приведет к поломке. Проверить, есть ли вода в топливе, можно путем простого теста. Для этого налейте немного бензина в емкость и добавьте несколько кристаллов марганцовки. Если топливо качественное, то изменения цвета не случится. В противном случае жидкость сразу окрасится в розовый цвет.

Запах топлива

Бензин является источником вредных паров, поэтому специально пытаться уловить посторонние запахи ни в коем случае не нужно, так как можно просто отравиться. Но сильный запах некачественного топлива с примесями нафталина или сероводорода будет чувствоваться даже на расстоянии. А выхлоп заправленного таким топливом автомобиля будет иметь неестественный запах и цвет.