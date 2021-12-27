Как картонка перед радиатором калечит автомобиль

Картонка, установленная перед радиатором автомобиля, эффективное средство, призванное блокировать поступление холодного воздуха в подкапотное пространство. Такая практика позволяет значительно ускорить прогрев. Но является ли такой "колхоз" совершенно безопасным средством?

Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Опыт еще советских автомобилистов, использовавших картонку перед радиатором едва ли не на регулярной основе, уже сам по себе говорит в пользу эффективности этого дедовского метода.

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О том же сигнализируют штатные съемные пластиковые заслонки перед радиатором в ряде моделей Peugeot и Citroen, равно как жалюзи с автоматическим приводом, входящие в оснащение некоторых моделей Ford. И тем не менее, разберемся в нюансах и начнем с положительного эффекта заслонок.

Очевидный факт - поскольку заводская или самодельная заслонка-шторка перекрывает поступление холодного воздуха под капот, в сильные морозы устанавливать такие препоны для холодного воздуха имеет прямой смысл.

Так вы уменьшите время прогрева двигателя на 3-5 минут (в зависимости от модели), равно как не дадите горячему воздуху покидать подкапотное пространство дольше, чем при отсутствии картонки. Очень вероятно также, что количество холодных пусков зимой уменьшится, и соответственно вы поспособствуете повышению ресурса двигателя. Это особенно важно для агрегатов, которые из-за конструктивных особенностей прогреваются медленно - речь в основном о турбодизелях и бензиновых турбомоторах с непосредственным впрыском топлива.

Еще один позитивный момент связан с тем, что картонка в морозы создает для двигателя "здоровый" температурный режим. Ведь если машина регулярно эксплуатируется в сильный холод с непрогретым движком, увеличивается риск его масляного голодания.

Также зимой, когда горячий двигатель остывает на морозе, в лубриканте увеличивается содержание воды (из-за процесса испарения). Из-за конденсата трущиеся детали хуже смазываются и коррозируют. Однако в тех двигателях, которые быстро выходит на рабочую температуру (порядка 90 °C) и даже ее верхнюю грань (100°C и выше), масло, образно говоря, прожаривается - скопившаяся в двигателе вода превращается в пар. Таким образом, обычная картонка наращивает ресурс мотора.

Когда же картонка перед радиатором может нанести вашей машине ощутимый вред? Например тогда, когда барахлит термостат - деталь, поддерживающая определенную температуру в системе охлаждения двигателя, автоматически открывая и закрывая для антифриза большой контур охлаждения. Увы, если эксплуатировать автомобиль много и регулярно, ресурс термостата может не превысить и трех лет. Как правило, прибор заклинивает в одном из положений - закрытом либо открытом. Внимательный водитель, конечно же, быстро заметить поломку - по медленному нагреву антифриза даже при несильном морозе. Проще говоря, показания температуры масла будут расти медленно даже под нагрузкой и при продолжительных поездках.

Что может сделать при таких условиях не очень опытный водитель? Правильно - скомпенсировать медленный или неэффективной прогрев той самой картонкой перед решеткой радиатора. Однако таким образом неисправный термостат не починишь, а двигатель все равно не начнет выходить на рабочую температуру. Если же клапан термостата будет постоянно открыт, то при запуске мотор будет мало того что долго нагреваться. Плохое поступление охлаждающей жидкости губительно для цилиндров и поршней - это приводит к их ускоренному износу, равно как холодное моторное масло, неэффективно смазывающее подвижные детали двигателя.

Кроме того, "колхозить" нужно с умом. К примеру, не стоит устанавливать перед решеткой радиатора легковоспламеняемые предметы (такие, как картонки из неплотной бумаги). Они могут загореться, поскольку находятся недалеко от раскаленного выпускного коллектора.

Правда и то, что с картонкой перед радиатором нужно быть максимально внимательным, если автомобиль эксплуатируется под нагрузкой. Активная езда, долгое движение в заторах или пробуксовки в снегу гарантированно направят стрелку температуры выше отметки 100 °C. В теории такой скачок должен скомпенсировать электровентилятор. Однако даже если и так, этот узел будет сам работать с повышенной нагрузкой, что чревато его выходом из строя.

В то же время с картонкой перед радиатором повышается риск перегрева мотора также при неожиданном росте температуры окружающего воздуха. Поэтому считается, что "химичить" с картонкой не следует, если "за бортом" температура +5°C и выше. Соответственно, если уж вам так по душе дедовский метод, не забывайте следить за прогнозом погоды. При пограничных значениях можно перекрывать радиатор заслонкой не полностью, а лишь частично.