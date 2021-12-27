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1 час назад

Acer подал в суд на Volkswagen за использование модемов без лицензии

Производитель компьютерной техники и электроники Acer обвинил немецкую компанию Volkswagen в использовании оборудования и технологий беспроводной связи без соответствующей лицензии. VW устанавливал в свои автомобили модемы стандартов 2G и 3G производства Acer, однако теперь тайваньская компания утверждает, что немцы нарушили несколько патентов из-за применения модемов 4G в новых моделях Volkswagen. За это Acer требует компенсацию.

Acer подал в суд на Volkswagen за использование модемов без лицензии
Фото: © Volkswagen© Volkswagen

Как сообщает Reuters, компания Acer подала исковое заявление в суд против Volkswagen, обвинив немецкую компанию в использовании 4G-модемов в нескольких моделях марки. В иске утверждается, что запатентованная тайваньским производителем технология применяется в ID.4, Atlas, Golf, Tiguan и нескольких других автомобилях. Acer требует возмещения ущерба за нарушение патента и использование оборудования без лицензии. В Volkswagen на это заявили, что корпоративным юристам нужно изучить иск, прежде чем решить, что делать дальше, однако отметили, что обвинения якобы ничем не обоснованы и компания будет отстаивать свою позицию.

Известно, что нынешним летом VW Group подписала лицензионное соглашение с китайской компанией Huawei на использование технологии 4G. В минувшем октябре против General Motors, Toyota и Honda были поданы аналогичные иски за нарушение патентных прав, связанных с мобильными технологиями. Успех дела Acer может подтолкнуть других поставщиков электроники к подаче исков против автопроизводителей, поскольку в цифровую эпоху заметно обострилась борьба за интеллектуальную собственность.

Бортжурнал,Toyota,Honda,Volkswagen,General Motors,
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