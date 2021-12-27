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1 час назад

Представлен Mercedes-AMG G 63 с разгоном до «сотни» за 3,69 секунды

Внедорожник G805 от немецкого ателье Performmaster из немецкого Плюдерхаузена решил составить конкуренцию Brabus 900 Rocket Edition, хоть и располагает всего 805 силами против 900 в «Брабусе». До первой «сотни» такой Mercedes-AMG G 63 разгоняется за суперкаровские 3,69 секунды и упирается в «максималку» 260 километров в час. У него новый расширенный обвес из углепластика, модернизированная выпускная система и дополнительные светодиодные огни на крыше в стиле Mercedes-Benz G 63 AMG 6x6.

Представлен Mercedes-AMG G 63 с разгоном до «сотни» за 3,69 секунды
Фото: © Performmaster© Performmaster

По отдаче Performmaster G805 близок к G 63 с пакетом GP-800 от ателье G-Power. У внедорожника из Плюдерхаузена в арсенале 805 лошадиных сил и 1020 Нм крутящего момента, из Брунсбюттеля — 800 сил и 1050 Нм соответственно. Первая «сотня» G805 покоряется за 3,69 секунды. Максимальная скорость — 260 километров в час. Для сравнения: 900-сильному Brabus 900 Rocket Edition на разгон до ста требуется 3,7 секунды, стандартному Mercedes-AMG G 63 — 4,5 секунды. Потолок по скорости — 280 и 220 километров в час соответственно.

Performmaster

Внешне G805 выделяется новым обвесом Carbon Wide Body Kit с расширенными на десять сантиметров колёсными арками и вставками из углепластика с видимым плетением нитей. На выбор их можно покрыть матовым либо глянцевым лаком. Из композита также сделаны корпуса дополнительных светодиодных огней на крыше и спойлер. К премьере пакета доработок в Performmaster построили два внедорожника: в оливковом цвете G manufaktur olive green и черном G manufaktur night black magno.

Цены пока не озвучены. Но, например, за Brabus 900 Rocket Edition, который выйдет тиражом в 25 экземпляров, придётся выложить 571 270 евро, что соответствует 47,4 миллиона рублей.

Бортжурнал,Brabus,Mercedes-Benz,
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