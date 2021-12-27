«Задергали водителей»: понижение промилле не поможет в борьбе с пьяными ДТП

«Задергали водителей уже. Долго боролись, чтобы поднять эти промилле, сейчас будут уменьшать… Проблема не в том, что промилле высокие или низкие, а в том, что в стране не ведется антиалкогольной политики, и люди безответственно себя ведут. Причем наши чиновники не понимают, что люди так рассуждают: «Я пьяный ни за что за руль не сяду». А выпивает человек и забывает про все свои установки. Комплекс мер нужен. Давайте вводить алкозамки, физические препятствия для того, чтобы человек мог завести машину и куда-то тронуться. А от того, что вы будете туда-сюда эти промилле передвигать, ничего радикально не изменится. Тем более что самую главную угрозу представляют даже не слегка выпившие люди, а всё же те, кто принял изрядную дозу, и именно они становятся сегодня виновниками самых тяжелых ДТП. Именно они попадают под уголовную ответственность. Не надо искать универсальный рецепт, нужно думать о профилактике. Надо, чтобы люди исключали из своей жизни алкоголь. А этим, увы, ни Хуснуллин, ни кто-то другой заниматься не хочет», - посетовал Похмелкин.