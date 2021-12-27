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1 час назад

«Задергали водителей»: Понижение промилле не поможет в борьбе с пьяными ДТП

Государству следует мотивировать водителей отказываться от алкоголя, а не работать над показателями алкотестеров, считает глава «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин.

«Задергали водителей»: понижение промилле не поможет в борьбе с пьяными ДТП
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Истоки проблем с пьяным вождением заключаются в общем уровне злоупотребления алкоголем в России, и уменьшением допустимой доли промилле их не решить, заявил председатель «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

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Ранее вице-премьер РФ, председатель комиссии по безопасности дорожного движения Марат Хуснуллин заявил, что в России могут пойти на снижение максимально допустимого количества алкоголя в крови водителей. Он назвал севших за руль с одним промилле алкоголя в крови водителей «потенциальными смертниками».

«Задергали водителей уже. Долго боролись, чтобы поднять эти промилле, сейчас будут уменьшать… Проблема не в том, что промилле высокие или низкие, а в том, что в стране не ведется антиалкогольной политики, и люди безответственно себя ведут. Причем наши чиновники не понимают, что люди так рассуждают: «Я пьяный ни за что за руль не сяду». А выпивает человек и забывает про все свои установки. Комплекс мер нужен. Давайте вводить алкозамки, физические препятствия для того, чтобы человек мог завести машину и куда-то тронуться. А от того, что вы будете туда-сюда эти промилле передвигать, ничего радикально не изменится. Тем более что самую главную угрозу представляют даже не слегка выпившие люди, а всё же те, кто принял изрядную дозу, и именно они становятся сегодня виновниками самых тяжелых ДТП. Именно они попадают под уголовную ответственность. Не надо искать универсальный рецепт, нужно думать о профилактике. Надо, чтобы люди исключали из своей жизни алкоголь. А этим, увы, ни Хуснуллин, ни кто-то другой заниматься не хочет», - посетовал Похмелкин.

Председатель «Движения автомобилистов» также напомнил, почему норму подняли от нулевых значений.

«Я не был сторонником того, чтобы от нуля отходить, но действительно есть факторы, которые влияют на содержание в выдыхаемом воздухе и в крови этих процентов спирта, и это не связано с употреблением алкоголя. Были протесты со стороны людей, которые употребляли лекарства, совершенно легальные препараты или напитки, которые давали такой эффект. Для этого и ввели повышенное содержание алкоголя в воздухе и в крови. Чтобы нынешние показатели достичь, нужно выпить бокал вина или кружку пива, это максимум. И то не у всех, у некоторых даже это может дать больший эффект. Это европейский подход, здесь нет ничего крамольного, это сделано для того, чтобы исключить возможность ошибки при освидетельствовании», - добавил он.

Бортжурнал,Виктор Похмелкин,Марат Хуснуллин,
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