Ошибка в рекламе обошлась Ford в 4,5 миллиона долларов

Из-за ошибки, допущенной в рекламной кампании, производитель Ford понес крупные убытки. Общая сумма составляет 4.5 млн долларов.

Фото: Ford Ford

В октябре 2020 года были запущены рекламные буклеты, которые рекламировали опции Mustang Mach 1. Эксперты обратили внимание на то, что в рекламе описывались функции, которые не предусматриваются для данного автомобиля. Буклеты распространялись до апреля этого года.

Ошибку в рекламной брошюре допустили из-за упущения пиар-ведомства. На рынке Австралии для автомобиля не предусмотрены круиз-контроль, задние парктроники и светодиодные противотуманные фары. Однако в буклетах все вышеперечисленные опции были отнесены уже к базовой комплектации.