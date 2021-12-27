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1 час назад

Ошибка в рекламе обошлась Ford в 4,5 миллиона долларов

Из-за ошибки, допущенной в рекламной кампании, производитель Ford понес крупные убытки. Общая сумма составляет 4.5 млн долларов.

Ошибка в рекламе обошлась Ford в 4,5 миллиона долларов
Фото: FordFord

В октябре 2020 года были запущены рекламные буклеты, которые рекламировали опции Mustang Mach 1. Эксперты обратили внимание на то, что в рекламе описывались функции, которые не предусматриваются для данного автомобиля. Буклеты распространялись до апреля этого года.

Ошибку в рекламной брошюре допустили из-за упущения пиар-ведомства. На рынке Австралии для автомобиля не предусмотрены круиз-контроль, задние парктроники и светодиодные противотуманные фары. Однако в буклетах все вышеперечисленные опции были отнесены уже к базовой комплектации.

Ford Australia признал ошибку и предложил клиентам дополнительную скидку и бесплатное обслуживание сроком до 3 лет. Известно, что за это время в Австралии реализовали 700 автомобилей Mustang Mach 1. Каждый покупатель в качестве извинения получил скидку в размере 4500 долларов - 330 000 рублей.

Бортжурнал,Ford,
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