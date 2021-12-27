Автокредит: сколько стоит «вложиться в машину»?

Российский рынок кредитования населения отметился новым рекордом, в данном случае, по ссудам на покупку автомобилей. По сравнению с ситуацией год назад сумма среднестатистического долга выросла почти в полтора раза, перевалив за миллион с четвертью рублей. Эксперты кредитного рынка считают это «положительным фактором», но исключительно по причине собственного скудоумия.

Фото: Денис Абрамов/ТАСС Денис Абрамов/ТАСС

«В ноябре 2021 года средний размер выданных автокредитов (на новые автомобили и автомобили с пробегом) вновь обновил рекорд, достигнув 1,25 млн. руб. Это на 40,8% больше, чем в ноябре прошлого года (0,88 млн. рублей)», — говорится в сообщении Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

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Самые большие кредиты, понятное дело, в столице — 1,84 млн. рублей в среднем, в Мособласти поменьше, 1,56 млн. рублей. В Санкт-Петербурге — 1,49 млн. рублей, в Ленинградской области — 1,32 млн. рублей. В Краснодарском крае тоже берут много —1,36 млн. рублей.

А вот по росту «среднего чека» лидеры совсем иные, это Удмуртская Республика (+9,5%), Белгородская область (+6,6%), Чувашская Республика (+6,5%) и Республика Башкортостан (+6,4%).

«Сокращение выдачи автокредитов осенью текущего года при одновременном росте их среднего чека обусловлено продолжающимся дефицитом новых автомобилей и окончанием еще в первой половине года госпрограммы льготного автокредитования. Кроме того, бурно развивается кредитование на рынке подержанных автомобилей, что в целом можно считать положительным фактором как для сегмента автокредитования, так и для всей автомобильной отрасли. Дефицит рано или поздно закончится, а кредитование на покупку б/у автомобилей останется, и будет развиваться», — считает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Объяснения, как бы сказать помягче, не совсем верные. Точнее, логика не та. Принципиально.

Льготное автокредитование, вернее, его отмена, действительно, заставляет часть людей торопиться. Но под эту программу попадают, во-первых, далеко не все граждане РФ, во-вторых, отнюдь не все авто. Расписывать подробно не стоит, информации и так достаточно. Прежде всего, нужно отметить, что это — кредит на авто российской сборки, и его стоимость не должна превышать 1,5 млн. рублей. Плюс иные условия. Подходит это далеко не всем. Точнее, немногим.

Как такового дефицита нет, есть недостаток авто в недорогих комплектациях, и машин, на которые не установили «опций» на полмиллиона рублей и больше. Пока государство не начало регулирование официальных дилеров (ОД), машины будут. Дальше — посмотрим. В конце концов, «серых дилеров» ещё никто не отменял.

Кредитование на покупку подержанных авто, действительно, развивается. Причём крайне шустро. По данным того же НБКИ за октябрь 2021 года число запросов на ссуды для покупки «бэушки» впервые в истории РФ превысило число заявок на новые авто — 402,8 тысячи против 328,6 тысячи, то есть 54,1% против 45,9%! В ноябре ситуация примерна такая же, 53,6% — подержанные авто.

На самом деле, всё просто, проще некуда. Рост всего автокредитования в целом свидетельствует о том, что деньги у людей закончились. Небольшие «заначки» они вложили в машины, остальное взяли в кредит. Учитывая рост недоверия к национальной валюте и всё ускоряющуюся инфляцию, решение более чем здравое.

Сегодня рубли ещё что-то стоят, на них можно купить тот же автомобиль. Что будет завтра — непонятно. Да и с долгами всё очень неоднозначно, зафиксированный ежемесячный платёж за авто тоже подвержен инфляции, в особенности если вам индексируют зарплату. В коммерческом секторе приходится, в противном случае все работники разбегутся по конкурентам.

«Второй автомобиль нам в семье, в общем-то, не особо и нужен, я на удалёнке работаю, муж, в основном, тоже. Но как иначе пристроить те невеликие накопления, что у нас имелось, было непонятно. Пошли в автосалон, купили мне новый корейский кроссовер, оформив кредит. Буду иногда ездить, да и сын уже подрастает, через год «права» может получать. Пригодится. Если что, продадим, если курс рубля упадёт — уже за другие деньги», — рассказывает москвичка Наталья.

Это — один вариант, в наши сложные времена не особо распространённый, чаще покупают что-то подешевле, в пределах миллиона-полутора. Но иномарку, да и с отечественными легковушками беда — постоянные перебои с поставками. Конвейер «АвтоВАЗа» лихорадит, информация о китайской электронике вместо Bosch не радует, а цены при этом растут.

Если финансов (в смысле, на оплату ежемесячного взноса по ссуде) совсем в обрез, берут бюджетный китайский, корейский или французский автомобиль, чуть побольше — тоже кого-то из корейцев, но уже получше.

Рынок подержанных авто сильно расширяет возможности, благо, сейчас в продаже довольно много «свежих» и очень приличных машин. Пока что люди ещё не разучились «менять хорошее на новое», кризис не вдарил по кошелькам в полную меру, и стоит этим воспользоваться. Собственно, уже вовсю пользуются.

«Мы раньше не работали с банками, сейчас пришлось — спрос есть. Да не всё так сложно, даже наоборот, хотя, конечно, есть нюансы. Самые популярные машины это трёхлетки или около того, тут кредиты людям быстро одобряют. Да и ставки на «свежие» авто самые привлекательные. Машины, что постарше, порой оформлять через банк невыгодно. Их тоже часто покупают в долг, но просто берут ссуду на неотложные нужды, или как там это называется, и приобретают на эти деньги», — рассказали автору в одном подмосковном автосалоне, не являющемся ОД.

Где-то банк берёт в залог подержанный кредитный автомобиль, но это нынче не является общим правилом. Страховка «каско» тоже не везде обязательна, иными словами, ссуды на авто во многом упростили. Но своего финансисты не упустят, тут не стоит расслабляться.

Впрочем, никуда торопиться нынче не стоит, если вы ничего ещё не купили, подождите. Есть все основания полагать, что вскоре авторынок отыграет сильно вниз.

Вторичный цены на новые авто вряд ли понизит, хотя и это может случиться. Согласно данным «Автостата», за 2021 год новые автомобили подорожали, учитывая все дилерские «накрутки» (с допоборудованием и прочими навязываемыми услугами), на 35-40%. Аналогично выросли цены на вторичном рынке. При этом весь тот «запас прочности», то есть свободных денег, у населения был полностью реализован, и намечается тупик.

«Продолжающееся падение продаж в последние месяцы 2021 года не внушает оптимизма на следующий год. Думаю, что отрицательная динамика продолжится в следующие месяцы, и общий результат продаж в 2022 году в лучшем случае будет схож с результатом этого года, если не ниже», — считает консультант компании Simon-Kucher & Partners Иван Кондратенко.

«На сегодняшний день уже закончился избыточный спрос, который сформировался во время пандемии и локдауна. Пик продаж у дилеров из-за отложенного спроса был с конца 2020 года по сентябрь 2021-го. Сейчас, можно сказать, он вернулся к норме, а в следующем году будет сокращаться», — уверен аналитик Drom.ru Игорь Олейников.

Если же добавить к этим рассуждениям падение реальных доходов населения, рост цен на продукты и товары повседневного спроса, то получится совсем «весело». Можно с высокой долей вероятности предсказать, что 2022 год на российском авторынке будет вообще провальным. Как по новым авто, так и по подержанным.