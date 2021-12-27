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20 минут назад

На базе «Лады Весты» сделали беспилотный автомобиль

Институт НАМИ продемонстрировал прототип беспилотной «Лады Весты», на котором отрабатывают технологии автономного вождения.

На базе «Лады Весты» сделали беспилотный автомобиль
Фото: WroomWroom

К компаниям, которые уже разрабатывают беспилотники в России, добавился государственный институт НАМИ. Его специалисты сделали прототип на базе «Лады Весты», сейчас машину испытывают и на полигоне, и в городских условиях.

Во время испытаний рядом с пустующим водительским креслом находится оператор

По данным сайта Wroom.ru, автомобиль оснастили тремя типами машинного «зрения»: видеокамерами, лидарами (лазерными радарами, которые позволяют построить трёхмерную модель окружающей обстановки) и традиционными радарами. Все эти системы работают в сочетании с подробными цифровыми картами местности.

Вот так камеры «видят» окружающую обстановку

Как отмечают в НАМИ, конечная цель этого проекта — создание беспилотной системы, которую можно будет устанавливать в разные модели автомобилей. О сроках коммерческого внедрения подобных технологий в России пока говорить рано, так как законы не позволяют эксплуатировать машины без водителя (для испытаний сделано исключение).

* * *

Наибольших успехов в беспилотных технологиях в России добился «Яндекс». Компания работает над проектами автономного вождения с 2017 года, а с прошлого года сотрудничает с «Хендаем» в этой сфере. Также проектами беспилотников активно занимается «Сбер».

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