На базе «Лады Весты» сделали беспилотный автомобиль

Институт НАМИ продемонстрировал прототип беспилотной «Лады Весты», на котором отрабатывают технологии автономного вождения.

Фото: Wroom Wroom

К компаниям, которые уже разрабатывают беспилотники в России, добавился государственный институт НАМИ. Его специалисты сделали прототип на базе «Лады Весты», сейчас машину испытывают и на полигоне, и в городских условиях.

Во время испытаний рядом с пустующим водительским креслом находится оператор

По данным сайта Wroom.ru, автомобиль оснастили тремя типами машинного «зрения»: видеокамерами, лидарами (лазерными радарами, которые позволяют построить трёхмерную модель окружающей обстановки) и традиционными радарами. Все эти системы работают в сочетании с подробными цифровыми картами местности.

Вот так камеры «видят» окружающую обстановку

Как отмечают в НАМИ, конечная цель этого проекта — создание беспилотной системы, которую можно будет устанавливать в разные модели автомобилей. О сроках коммерческого внедрения подобных технологий в России пока говорить рано, так как законы не позволяют эксплуатировать машины без водителя (для испытаний сделано исключение).

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