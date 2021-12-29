Стали известны подробности о рестайлинговой Lada Vesta

Сообщество Avtograd News в социальной сети «Вконтакте» подробно рассказало, чем Lada Vesta FL будет отличаться от нынешнего поколения модели. Новинка получит разный экстерьер для обычной и кросс-версий, а также полностью переработанный интерьер. Кроме того, специалисты сообщили, что АвтоВАЗ отстал от графика тестового производства модели, однако на сроки выпуска серийных экземпляров это не повлияет.
Lada Vesta FL получит новые бамперы, передние фары и задние фонари. Кроме того, у модели изменится радиаторная решетка. Причем для обычной «Весты» предусмотрено горизонтальное исполнение ламель, а для кросс-версии – с крупными сотовыми ячейками. Топовую модификацию автомобиля впервые оборудуют светодиодной головной оптикой. В задней части рестайлинговой модели появится фальшвыхлоп.
В интерьере изменений еще больше. В рестайлинговой «Весте» появится новая передняя панель с вертикальным экраном мультимедийной системы. Диаметр планшета будет варьироваться в зависимости от комплектации модели. В максимальном исполнении габариты дисплея составит 10 дюймов. Кроме того, топ-версии получат цифровую приборную панель. Для простых комплектаций останутся аналоговые датчики. Кроме того, в список опций Vesta FL войдут бесключевой доступ, мониторинг «слепых» зон, а также запуск двигателя с кнопки и система климат-контроля аналогичная блоку в Renault Arkana и Duster.
Несмотря на то, что АвтоВАЗ отстал от графика тестового производства рестайлинговой Lada Vesta, на выпуск серийных моделей это не повлияет. Первые товарные «Весты» нового поколения сойдут с конвейера в мае 2022 года.
В конце декабря стали известны подробности о новом поколении Lada Vesta Sport. Спортивная модификация модели сразу в двух исполнениях кузова сойдет с конвейера только в 2023 году.