Стали известны подробности о рестайлинговой Lada Vesta

Сообщество Avtograd News в социальной сети «Вконтакте» подробно рассказало, чем Lada Vesta FL будет отличаться от нынешнего поколения модели. Новинка получит разный экстерьер для обычной и кросс-версий, а также полностью переработанный интерьер. Кроме того, специалисты сообщили, что АвтоВАЗ отстал от графика тестового производства модели, однако на сроки выпуска серийных экземпляров это не повлияет.

Фото: © AvtoVAZ News / vk.com © AvtoVAZ News / vk.com

Lada Vesta FL получит новые бамперы, передние фары и задние фонари. Кроме того, у модели изменится радиаторная решетка. Причем для обычной «Весты» предусмотрено горизонтальное исполнение ламель, а для кросс-версии – с крупными сотовыми ячейками. Топовую модификацию автомобиля впервые оборудуют светодиодной головной оптикой. В задней части рестайлинговой модели появится фальшвыхлоп.

AvtoVAZ News / vk.com

AvtoVAZ News / vk.com

В интерьере изменений еще больше. В рестайлинговой «Весте» появится новая передняя панель с вертикальным экраном мультимедийной системы. Диаметр планшета будет варьироваться в зависимости от комплектации модели. В максимальном исполнении габариты дисплея составит 10 дюймов. Кроме того, топ-версии получат цифровую приборную панель. Для простых комплектаций останутся аналоговые датчики. Кроме того, в список опций Vesta FL войдут бесключевой доступ, мониторинг «слепых» зон, а также запуск двигателя с кнопки и система климат-контроля аналогичная блоку в Renault Arkana и Duster.

Несмотря на то, что АвтоВАЗ отстал от графика тестового производства рестайлинговой Lada Vesta, на выпуск серийных моделей это не повлияет. Первые товарные «Весты» нового поколения сойдут с конвейера в мае 2022 года.