Новый KIA Sportage получит внедорожную версию для России

Обновленный KIA Sportage торжественно представят в новой внедорожной модификации, созданной специально для российского рынка.

Фото: Car.ru Car.ru

Эта версия для рынка Европы получит приставку X-Pro. Она позволит водителям определиться с тем, какая именно перед ними комплектация перед покупкой. Хотя главным отличием станут дополнительные пластиковые обвесы. Автомобиль получил увеличенные колесные диски, обутые в шины BF Goodrich. На российском рынке такая комплектация получит более привычное название X–Line.

Под капотом расположен 2,0 или 2,5 литровый атмосферный силовой агрегат. Его мощность составляет 149 и 190 лошадиных сил соответственно. Вместе с ним работает 8АКПП и передний или полный привод. Также будут представлены комплектации с базовой 6МКПП или 6АКПП.