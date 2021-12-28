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1 час назад

Кроссовер KIA Sportage нового поколения получит внедорожную версию для рынка России

Обновленный KIA Sportage торжественно представят в новой внедорожной модификации, созданной специально для российского рынка.

Новый KIA Sportage получит внедорожную версию для России
Фото: Car.ruCar.ru

Эта версия для рынка Европы получит приставку X-Pro. Она позволит водителям определиться с тем, какая именно перед ними комплектация перед покупкой. Хотя главным отличием станут дополнительные пластиковые обвесы. Автомобиль получил увеличенные колесные диски, обутые в шины BF Goodrich. На российском рынке такая комплектация получит более привычное название X–Line.

Под капотом расположен 2,0 или 2,5 литровый атмосферный силовой агрегат. Его мощность составляет 149 и 190 лошадиных сил соответственно. Вместе с ним работает 8АКПП и передний или полный привод. Также будут представлены комплектации с базовой 6МКПП или 6АКПП.

Производство кроссовера, предназначенного для рынка России, будет осуществляться на заводе Автотор, расположенном в Калининграде. Старт продаж запланирован на первое полугодие следующего года.

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