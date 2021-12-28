Особую Lada Niva продают в Германии по цене новой Hyundai Creta

На торговой онлайн площадке autoscout24.com выставили на продажу модифицированную Lada Niva, доработанную специалисты немецкой компании Zubr. Автомобиль, получивший одноимённое название, отличается наличием дополнительного внедорожного оборудования, а также некоторыми опциями, повышающими комфортную эксплуатацию. За спецверсию отечественной модели просят 15 130 евро (примерно 1,2 миллиона рублей по текущему курсу).

Фото: autoscout24.com autoscout24.com

Немецкая спецверсия «Нивы» построена на базе модификации Lada Niva Black. Доработанный внедорожник оборудовали силовым бампером, шноркелем, лестницей, а также экспедиционным багажником и дополнительной системой освещения на крыше. В списке опций модели появились электрические стеклоподъемники, камера заднего вида, а также кондиционер и USB-порты. Кузов Lada Niva Zubr полностью окрашен в черный цвет.

autoscout24.com

autoscout24.com

autoscout24.com

Под капотом внедорожника находится 1,7-литровый бензиновый двигатель, отдача которого составляет 83 лошадиные силы. Агрегат, соответствующий экологическому стандарту «Евро-6», укомплектован пятиступенчатой «механикой», раздаточной коробкой передач и системой полного привода с блокировкой межосевого дифференциала.

За модифицированную «Ниву» немецкая компания запросила 15 130 евро (примерно 1,2 миллиона рублей по текущему курсу). Примерно за эту же цену в России можно приобрести новый Hyundai Creta в базовой комплектации. Стоимость корейского кроссовера начинается от 1 239 000 рублей.