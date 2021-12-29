Топ 5 самых страшных автомобилей в мире

22:09, 29 декабря 2021, автор: Рудой А.В.Топ 5 самых страшных автомобилей в миреАвто, которым жутко не повезло с дизайнерами. Правда, некоторые из них все же полюбились многими автолюбителями Многие люди часто ругают судьбу за то, что в их гараже не стоит Bentley или Rolls-Royce. На самом деле не так все плохо, если вы не владелец одного из пяти экземпляров, которые мы собрали в эту жуткую подборку.Isuzu VehiCross слишком мелкий и высокий… Isuzu VehiCross истиный Корейский кроссоверШестеро парней трудились над внешностью этого кроссовера. Звучит, вроде бы неплохо но, на деле, получился крайне нелепый SUV. Он слишком короткий для такой высоты. Фары и радиаторная решетка смотрятся, будто инородные предметы. Такое ощущение, что дизайнеры вдохновлялись чем-то вроде Land Rover Freelander, но лучше бы они поступили, как Китайцы, и не портили шедевр. SsangYong Rodius - сухопутная яхтаSsangYong Rodius яхта или автомобиль?До прихода Карима Хабиба практически все Корейские автомобили выглядели очень причудливо. Не стал исключением и SsangYong Rodius, который является неким симбиозом между автомобилем и яхтой. Такое предположение выдвинул дизайнер этого творения Кен Гринли.Минивэн, длинною в 5 130мм получил в задней части дополнительную надстройку, которая выглядит, как мансардный этаж. Тем не менее, Rodius даже пережил два поколения. Последние экземпляры сошли с конвейера в 2019 году. Pontiac Aztek вряд ли бы оценили АцтекиPontiac Aztek – жертва излишнего креатива.Этот невменяемый кроссовер, впрочем, как и все модели бренда разрабатывался для молодежи. Правда, дизайнеры тут явно переборщили с креативом, в итоге облик получился слишком перегруженным. Передняя оптика с отдельными поворотами и двойная решетка радиатора вряд ли сочетается с угловатыми колесными арками.Корма больше подойдет для продажи пирожков или газировки. Учитывая ежегодно падающие продажи, не смотря на несколько рестайлингов, модель продержалась на конвейере с 2001 по 2006 год. Fiat Multipla - я просто не такой, как всеFiat Multipla – два непропорциональных этажа.Дизайнеры подарили минивэну нелегкую судьбу. Автомобиль завсегдатый постоялец в самых нелестных рейтингах. Обычно парни из Италии выпускают очень красивые авто, но здесь точно, что-то пошло не так. Очень неудачную архитектуру имеет место соединения нижней и верхней части минивэна. Визуально кажется, что два разных автомобиля распилили напополам и поменяли части местами.В салоне «мастера» тоже, как следует, покреативили. Чего только стоит одна панель приборов. Несмотря на это, Multipla выпускался с 1 999-го по 2010 год. Sebring-Vanguard CitiCar - первый электрокар из СШАSebring-Vanguard CitiCar - треугольный американский «холодильник».Если предыдущие экземпляры отличались несколько дрянным дизайном, то здесь он попросту отсутствует. Советский холодильник является шедевром, по сравнению с детищем компании Sebring-Vanguard. Прямые куски металла просто сварены под определенными углами. Sebring-Vanguard CitiCar я обогнал тебя Илон МаскПримечательно, что это электрокар. Авто выпускали с 1974 по 1977 год. За это время мощность электромотора увеличили с 2.5 до 6 л.с. Дальность хода на одном заряде составляла 64 км, а предельная скорость ограничена на отметке в 80 км/ч.