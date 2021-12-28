Объявлена стартовая цена нового Kia Sportage в России

Kia начала кампанию по продвижению Sportage пятого поколения в России. Вслед за роликом, анонсирующим скорое появление кроссовера, корейцы раскрыли его стартовую цену: в начальной версии Comfort она составит от 2 329 900 рублей. Это на 280 тысяч рублей больше, чем просят за «уходящий» Sportage в аналогичной комплектации и с тем же двухлитровым двигателем мощностью 150 лошадиных сил, передним приводом и автоматом. Продажи бестселлера запустят в первой половине 2022 года.

Фото: © Kia © Kia

Помимо «свежего» дизайна и более современного оснащения, резкий рост цены можно объяснить заметным увеличением габаритов. Kia впервые будет продавать Sportage в версиях с разными колесными базами на разных рынках, и для России как раз припасена версия с увеличенными расстоянием между осями – 2755 миллиметров. От бампера до бампера Sportage растянулся на 4660 миллиметров – это на 175 больше, чем длина кроссовера четвертой генерации.

Sportage в комплектации Comfort положены светодиодные фары, камера заднего вида, задние парковочные датчики и легкосплавные колесные диски размерностью 17 дюймов. В салоне имеются мультимедийная система с восьмидюймовым дисплеем, поддерживающая беспроводные протоколы Apple CarPlay и Android Auto, а также двухзонный климат-контроль.

В пакет «Теплых опций» для России включены подогрев всех сидений, форсунок, руля и электроотопитель салона.