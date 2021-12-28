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3 часа назад

Какие лекарства запрещено принимать за рулем

Автовладельцы, долгое время проводящие за рулём, не любят болеть. Быстрый темп современной жизни не позволяет переносить небольшие недомогания дома в кровати, а потому многие предпочитают избавляться от симптомов лекарствами. Стоит помнить, что не все препараты можно употреблять водителю.

Какие лекарства запрещено принимать за рулем
Фото: Car.ruCar.ru

Сезонные аллергии дело неприятное, многих спасают только антигистаминные препараты. Самыми популярными из них являются Супрастин или Тавегил, но эти лекарства имеют опасные побочные эффекты для водителя, так как вызывают сонливость и рассеянность. Очень аккуратно надо относиться к медикаментам, которые содержат в себе наркотические вещества. Даже если содержание наркотиков минимально, они могут дать положительный тест, а это означает, что автолюбитель надолго распрощается с водительскими правами.

То же самое относится и к обезболивающим, но и препараты без наркотиков, анальгетики вроде Пенталгина, Седалгина, Солпадеина могут вызывать некоторую заторможенность или, наоборот, воодушевление. Если нет возможности отказаться от поездки, но перед этим нужно принять какой-либо лекарственный препарат, стоит внимательно ознакомиться с прилагаемой инструкцией - это не только спасёт от санкций со стороны ГИБДД, но и сделает поездку безопасной.

Бортжурнал,ГИБДД,
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