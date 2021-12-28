Какие лекарства запрещено принимать за рулем

Автовладельцы, долгое время проводящие за рулём, не любят болеть. Быстрый темп современной жизни не позволяет переносить небольшие недомогания дома в кровати, а потому многие предпочитают избавляться от симптомов лекарствами. Стоит помнить, что не все препараты можно употреблять водителю.

Сезонные аллергии дело неприятное, многих спасают только антигистаминные препараты. Самыми популярными из них являются Супрастин или Тавегил, но эти лекарства имеют опасные побочные эффекты для водителя, так как вызывают сонливость и рассеянность. Очень аккуратно надо относиться к медикаментам, которые содержат в себе наркотические вещества. Даже если содержание наркотиков минимально, они могут дать положительный тест, а это означает, что автолюбитель надолго распрощается с водительскими правами.