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2 часа назад

Эксперты подсчитали, сколько автомобилей не выпустят в 2021 году из-за дефицита чипов

Из-за дефицита электронных компонентов по итогам уходящего года автозаводы по всему миру выпустят на 9,6 миллиона машин меньше, сообщает The Telegraph со ссылкой на экспертов консалтинговой компании LMC Automotive. Наибольшие потери понесли европейские предприятия: на них приходится почти треть от числа непроизведенных машин – три миллиона экземпляров. По прогнозам, автопрому не полегчает до второй половины 2022 года, а полностью кризис закончится только в 2023-м.

Сколько автомобилей не выпустят в 2021 году из-за дефицита чипов
Фото: АвтоВАЗАвтоВАЗ

За 2021 год в мире произведут 84,9 миллиона легковых автомобилей – на 12 процентов больше, чем за 2020-й. То есть, частые остановки конвейеров из-за нехватки комплектующих все же повлияли на индустрию меньше, чем жесткие локдауны из-за пандемии в прошлом году.

При этом к концу нынешнего года предприятия начали прибегать к новым решениям, что помогло увеличить объемы сборки. Так, многие бренды вынужденно упрощают оснащение автомобилей, отказываясь от сложной электроники и отдавая предпочтение начальным комплектациям.

Дефицит микроэлектроники начал ощущаться в автопроме в конце 2020 года: из-за остановок заводов производители выпустили меньше чипов и до сих пор не могут удовлетворить отложенный спрос. Автомобильным производителям приходится соперничать с техногигантами вроде Apple, который, по данным инсайдеров, способен закупать чипы по более привлекательной для поставщиков цене.

Бортжурнал,Apple,Daily Telegraph,
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