Во Владивосток прибыло судно с обледеневшими иномарками

В понедельник, 27 декабря, в порт Владивостока зашел сухогруз с партией иномарок из Японии. Зимнее море не пожалело судно: палуба, надстройки и все автомобили на борту покрылись толстым слоев ледяной «глазури». По данным VL.ru, ее толщина в некоторых местах достигает 10 сантиметров, из-за чего некоторые из иномарок невозможно опознать. Примечательно, что замерзший сухогруз носит название Sun Rio, что можно перевести как «Солнечный Рио», а над рубкой развеваются флаги жаркой Панамы.

Фото: © VL.ru © VL.ru

По данным издания, на борту находятся только японские автомобили – к примеру, Honda Fit или Toyota Tank. Сам сухогруз был выпущен еще в 1991 году в Японии, затем плавал под флагом Южной Кореи: оттуда оно и прибыло в этот раз, постояв в порту Пусана.

Ледяная корка на грузовом судне – обычное дело для зимы, отмечают моряки. В декабре море сильно волнуется, поднимается ветер, вода забрызгивает палубу и замерзает, образуя ледяные «наросты».

«Разве что в этом году ветра гораздо сильнее, чем обычно. Но морякам не привыкать. И раньше такое бывало, разгружали, и ничего», – сказал капитан дальнего плавания Петр Осичанский.

Чтобы вызволить груз из ледяного плена, моряки обычно используют все имеющиеся средства: реагенты, ломы и пожарные гидранты. Не исключено, что в процессе трудоемкой «разморозки» автомобили получат повреждения.