Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
+5° в 
USD 73.50EUR 83.22
Войти в почту
1 час назад

Видео: во Владивосток прибыло судно с обледеневшими иномарками

В понедельник, 27 декабря, в порт Владивостока зашел сухогруз с партией иномарок из Японии. Зимнее море не пожалело судно: палуба, надстройки и все автомобили на борту покрылись толстым слоев ледяной «глазури». По данным VL.ru, ее толщина в некоторых местах достигает 10 сантиметров, из-за чего некоторые из иномарок невозможно опознать. Примечательно, что замерзший сухогруз носит название Sun Rio, что можно перевести как «Солнечный Рио», а над рубкой развеваются флаги жаркой Панамы.

Во Владивосток прибыло судно с обледеневшими иномарками
Фото: © VL.ru© VL.ru
По данным издания, на борту находятся только японские автомобили – к примеру, Honda Fit или Toyota Tank. Сам сухогруз был выпущен еще в 1991 году в Японии, затем плавал под флагом Южной Кореи: оттуда оно и прибыло в этот раз, постояв в порту Пусана.

Ледяная корка на грузовом судне – обычное дело для зимы, отмечают моряки. В декабре море сильно волнуется, поднимается ветер, вода забрызгивает палубу и замерзает, образуя ледяные «наросты».

«Разве что в этом году ветра гораздо сильнее, чем обычно. Но морякам не привыкать. И раньше такое бывало, разгружали, и ничего», – сказал капитан дальнего плавания Петр Осичанский.

Чтобы вызволить груз из ледяного плена, моряки обычно используют все имеющиеся средства: реагенты, ломы и пожарные гидранты. Не исключено, что в процессе трудоемкой «разморозки» автомобили получат повреждения.

Многие компании испытывают сложности с логистикой, которая продолжает дорожать. Так, в начале декабря в Японию прибыла новая партия российских УАЗов, состоящая из всего четырех автомобилей, трех «Буханок» и одного «Хантера». Даже их было непросто ввезти, жаловался импортер Le Parnass: вместо перевозки по Транссибирской магистрали пришлось заказывать автовоз.

Бортжурнал,Honda Fit,УАЗ,Toyota,Honda,Петр Осичанский,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители