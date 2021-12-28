Во Владивосток прибыло судно с обледеневшими иномарками

В понедельник, 27 декабря, в порт Владивостока зашел сухогруз с партией иномарок из Японии. Зимнее море не пожалело судно: палуба, надстройки и все автомобили на борту покрылись толстым слоев ледяной «глазури». По данным VL.ru, ее толщина в некоторых местах достигает 10 сантиметров, из-за чего некоторые из иномарок невозможно опознать. Примечательно, что замерзший сухогруз носит название Sun Rio, что можно перевести как «Солнечный Рио», а над рубкой развеваются флаги жаркой Панамы.
Ледяная корка на грузовом судне – обычное дело для зимы, отмечают моряки. В декабре море сильно волнуется, поднимается ветер, вода забрызгивает палубу и замерзает, образуя ледяные «наросты».
«Разве что в этом году ветра гораздо сильнее, чем обычно. Но морякам не привыкать. И раньше такое бывало, разгружали, и ничего», – сказал капитан дальнего плавания Петр Осичанский.
Чтобы вызволить груз из ледяного плена, моряки обычно используют все имеющиеся средства: реагенты, ломы и пожарные гидранты. Не исключено, что в процессе трудоемкой «разморозки» автомобили получат повреждения.
Многие компании испытывают сложности с логистикой, которая продолжает дорожать. Так, в начале декабря в Японию прибыла новая партия российских УАЗов, состоящая из всего четырех автомобилей, трех «Буханок» и одного «Хантера». Даже их было непросто ввезти, жаловался импортер Le Parnass: вместо перевозки по Транссибирской магистрали пришлось заказывать автовоз.