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1 час назад

Обновленный Chevrolet Traverse выйдет на российский рынок в 2022 году

Компания Chevrolet в 2022 году представит на российском рынке обновленный внедорожник Traverse.

Обновленный Chevrolet Traverse приедет в Россию в 2022 году
Фото: Chevrolet Chevrolet

После модернизации автомобиль обзавелся иной решеткой радиатора, новыми бамперами и оптикой. Салон может похвастать новой приборной панелью и доработанным информационно-развлекательным комплексом.

Техника осталась прежней. Обновленный Chevrolet Traverse будет оснащаться 3,6-литровым бензиновым двигателем мощностью 318 л. с., который работает в паре с девятиступенчатой автоматической трансмиссией и системой полного привода.

Chevrolet

Базовое оснащение включает ксеноновые фары, систему дистанционного запуска мотора, камеру заднего вида и круиз-контроль. Цены на модернизированный внедорожник будут объявлены позже.

Кстати, летом 2022 года предприятие «Узавтомоторс» в Узбекистане начнёт производство нового компактного кроссовера Chevrolet Tracker. Модель планируют продавать и в России.

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