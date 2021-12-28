Обновленный Chevrolet Traverse приедет в Россию в 2022 году

Компания Chevrolet в 2022 году представит на российском рынке обновленный внедорожник Traverse.

Фото: Chevrolet Chevrolet

После модернизации автомобиль обзавелся иной решеткой радиатора, новыми бамперами и оптикой. Салон может похвастать новой приборной панелью и доработанным информационно-развлекательным комплексом.

Техника осталась прежней. Обновленный Chevrolet Traverse будет оснащаться 3,6-литровым бензиновым двигателем мощностью 318 л. с., который работает в паре с девятиступенчатой автоматической трансмиссией и системой полного привода.

Chevrolet

Базовое оснащение включает ксеноновые фары, систему дистанционного запуска мотора, камеру заднего вида и круиз-контроль. Цены на модернизированный внедорожник будут объявлены позже.