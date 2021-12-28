Эксперты рассказали о новом кроссовере Lada

Новый компактный кроссовер марки Lada будет похож на Dacia Bigster, дебют которого ожидается в 2022 году. Цена модели может составить от 1,5 млн рублей. Об этом рассказали эксперты «За рулем».

Фото: Dacia Dacia

Модель построят на платформе CMF-B, которую используют городские субкомпакты Renault (например, Sandero). Тем не менее благодаря увеличенным габаритам кроссовер может стать альтернативой Volkswagen Tiguan или Skoda Karoq, а по размерам он будет сопоставим с Land Rover Discovery Sport — длина составит около 4,6 м.

В линейку моторов кроссовера Lada могут войти силовые установки мощностью от 90 л.с., а также моторы TCe 130 и TCe 150 от Renault. Ожидаются и гибридные варианты — их мощность может достигать до 200 л.с. Дизайн кроссовера позаимствуют у модели Dacia Bigster, концепт которой был представлен в начале 2021 года.