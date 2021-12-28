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2 часа назад

Вот так может выглядеть Kia Rio нового поколения

Один из лидеров массового сегмента и бестселлер Kia в России, Rio не менял поколение с 2017 года. В прошлом году «бюджетник» пережил рестайлинг, который слегка освежил модель, приблизив ее внешне к Kia K5, добавил молодежную версию Style и более богатый список электроники в доступных комплектациях. Когда выйдет пятое поколение Rio, пока неизвестно, однако Quto.ru решил пофантазировать на тему его возможного дизайна, исходя из черт новинок Kia.

Вот так может выглядеть Kia Rio нового поколения
Фото: © Quto.ru© Quto.ru

В представлении художника Rio нового поколения досталась замысловатая передняя оптика, напоминающая фары актуальных K5, Cerato и Sportage. Вероятно, «сложная» светотехника достанется и новому Rio. Как отмечает издание, решетка радиатора вдохновлена моделями Soul и K5: верхняя часть стала более узкой, а нижняя, напротив, покрупнела и получила хромированное обрамление. Воздухозаборники по бокам остались практически без изменений. Капот, разумеется, венчает новый плоский логотип Kia, который не успела получить рестайлинговая модель.

Quto.ru

Форму фонарей дизайнер также решил усложнить, а соединяющую их полосу сделать тоньше. Помимо этого, новую форму получили боковое остекление, задний бампер и крышка багажника.

Что касается оснащения, то «повзрослевшему» Rio наверняка достанется телематический комплекс Kia Connect, позволяющий управлять рядом функций автомобиля со смартфона. К примеру, в декабре фирменную телематику получили Mohave и Stinger 2022 модельного года.

Во вторник, 28 декабря, Kia раскрыла цену Sportage пятого поколения в России: со сменой генерации кроссовер прибавит 280 тысяч рублей в «базе» и будет стоить от 2 329 900 рублей. Продажи запустят в первой половине 2022 года, тогда же южнокорейская марка расскажет больше об оснащении бестселлера, который прибудет в Россию в стандартной и «внедорожной» версиях.

Бортжурнал,Kia Rio,Kia,
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