Вот так может выглядеть Kia Rio нового поколения

Один из лидеров массового сегмента и бестселлер Kia в России, Rio не менял поколение с 2017 года. В прошлом году «бюджетник» пережил рестайлинг, который слегка освежил модель, приблизив ее внешне к Kia K5, добавил молодежную версию Style и более богатый список электроники в доступных комплектациях. Когда выйдет пятое поколение Rio, пока неизвестно, однако Quto.ru решил пофантазировать на тему его возможного дизайна, исходя из черт новинок Kia.

Фото: © Quto.ru © Quto.ru

В представлении художника Rio нового поколения досталась замысловатая передняя оптика, напоминающая фары актуальных K5, Cerato и Sportage. Вероятно, «сложная» светотехника достанется и новому Rio. Как отмечает издание, решетка радиатора вдохновлена моделями Soul и K5: верхняя часть стала более узкой, а нижняя, напротив, покрупнела и получила хромированное обрамление. Воздухозаборники по бокам остались практически без изменений. Капот, разумеется, венчает новый плоский логотип Kia, который не успела получить рестайлинговая модель.

Quto.ru

Форму фонарей дизайнер также решил усложнить, а соединяющую их полосу сделать тоньше. Помимо этого, новую форму получили боковое остекление, задний бампер и крышка багажника.

Что касается оснащения, то «повзрослевшему» Rio наверняка достанется телематический комплекс Kia Connect, позволяющий управлять рядом функций автомобиля со смартфона. К примеру, в декабре фирменную телематику получили Mohave и Stinger 2022 модельного года.