У Tesla обнаружили новую проблему — электрокары начали ржаветь

У электрокаров Tesla периодически возникают проблемы разной степени тяжести — у автомобилей загораются аккумуляторы, новые машины из салонов поступают с дефектами кузовных панелей, а проводку активно уничтожают крысы. В этот раз владельцы столкнулись с другой проблемой — электрокары начали ржаветь. Несмотря на то, что в основном «Теслы» собирают из пластика и алюминия, на бамперах и в подкапотном пространстве все равно появляются ржавые участки.
Первым с этой проблемой столкнулся владелец Tesla Model S еще в 2016 году. Он обнаружил ржавчину на переднем бампере автомобиля. Оказалось, что на пластиковом элементе появилась коррозия из-за того, что в конструкции были незащищенные стальные элементы. Тогда даже сервисный центр Tesla признал проблему.
Только за 2016 год было выявлено еще 10 аналогичных ситуаций, когда из-за стального усилителя бампера на весь элемент распространялась ржавчина. Однако судя по всему, в компании до сих пор не решили эту проблему — пользователи продолжают жаловаться на ржавеющие «Теслы».
Последний случай был зафиксирован в текущем 2021 году.
В начале ноября Tesla объявила отзывную кампанию, под которую попали 2 791 электрокар. Речь шла о седанах Model 3 и кроссоверах Model Y. У всех автомобилей обнаружили проблему с подвеской: из-за ослабленных болтов поперечная тяга подвески переднего левого крыла могла самопроизвольно отсоединиться во время движения.