У Tesla обнаружили новую проблему — электрокары начали ржаветь

У электрокаров Tesla периодически возникают проблемы разной степени тяжести — у автомобилей загораются аккумуляторы, новые машины из салонов поступают с дефектами кузовных панелей, а проводку активно уничтожают крысы. В этот раз владельцы столкнулись с другой проблемой — электрокары начали ржаветь. Несмотря на то, что в основном «Теслы» собирают из пластика и алюминия, на бамперах и в подкапотном пространстве все равно появляются ржавые участки.

Фото: © TMC forum © TMC forum

Первым с этой проблемой столкнулся владелец Tesla Model S еще в 2016 году. Он обнаружил ржавчину на переднем бампере автомобиля. Оказалось, что на пластиковом элементе появилась коррозия из-за того, что в конструкции были незащищенные стальные элементы. Тогда даже сервисный центр Tesla признал проблему.

TMC forum

TMC forum

TMC forum

TMC forum

Только за 2016 год было выявлено еще 10 аналогичных ситуаций, когда из-за стального усилителя бампера на весь элемент распространялась ржавчина. Однако судя по всему, в компании до сих пор не решили эту проблему — пользователи продолжают жаловаться на ржавеющие «Теслы».

Последний случай был зафиксирован в текущем 2021 году.