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39 минут назад

Как часто менять масло в двигателе?

Замена масла – важная процедура, которая продлит срок службы двигателя. Некоторые водители не придают данной процедуре должного внимания, и используют масло до тех пор, пока оно буквально не превратиться в деготь. Такой подход однажды приведет к серьезной поломке силовой установки.

Как часто менять масло в двигателе?
Фото: Car.ruCar.ru

Главное назначение масла заключается в уменьшении износа трущихся элементов двигателя. Также эта жидкость выступает в качестве охладителя, так же как и антифриз. К тому же масло бережет детали мотора от коррозийных процессов.

С течением времени масло начинает окисляться и стареть, присадки при этом выгорают, образуется скопление загрязнений. Старое масло необходимо менять на новое, иначе мотор начнет перегреваться, а его детали изнашиваться.

Чтобы узнать, с какой периодичностью менять масло, необходимо посмотреть в инструкцию по эксплуатации авто. Для разных моделей показания неодинаковы.

В среднем замена масла осуществляется через каждые 10 тысяч километров пробега. Это наиболее оптимальный период. Если машина покупается с рук, то лучше сразу же залить свежее масло.

Бортжурнал,
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