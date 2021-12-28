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1 час назад

Пересел с механики на «автомат»-что нужно знать?

Любому водителю, привыкшему к МКПП, будет очень непривычно адаптироваться к «автомату», и это приводит к различным ошибкам, «убивающим» АКПП.

Пересел с механики на «автомат»-что нужно знать?
Фото: Car.ruCar.ru

Положение "N" любители "олдскула" воспринимают как "старую добрую" нейтральную передачу и пользуются им по аналогии. Но в "автомате" на позиции "N" прекращается подача смазки в трансмиссию, и если включать её на светофорах, то при старте нагрузка на детали АКПП увеличивается, следствие - ускоренный износ.

Буксировка машин с "автоматом" крайне нежелательна по той же причине. Перевозить такие машины лучше всего методом полной погрузки. Но если такой возможности нет, в силу вступает правило 30х30, то есть буксировка на гибкой или жёсткой сцепке со скоростью не более 30 км/ч на расстояние до 30 километров.

Дрифт на "автомате" категорически противопоказан. Фрикционы ломаются, и частички металла могут попасть в смазку. Тогда выходит из строя и трансмиссия, и двигатель. Автомобили с АКПП не предназначены для агрессивного вождения, и чтобы получать удовольствие от их эксплуатации, следует относиться к технике очень бережно.

Бортжурнал,
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