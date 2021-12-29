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1 час назад

Зачем ушлые владельцы отечественных внедорожников спиливают рычаги в салоне авто

Отечественные внедорожники семейства LADA, как и УАЗовский Hunter разрабатывались советскими конструкторами десятилетия назад. Если для своего времени эти машины были достаточно адекватны, то от современных реалий несколько отстают.

Зачем автовладельцы спиливают рычаги «раздатки»
Фото: Car.ruCar.ru

Главным недостатком российских внедорожников является повышенный шум, появляющийся во время движения. Некоторых автовладельцев этот нюанс очень раздражает. Снизить шум, который издает «раздатка», можно только одним способом – звукоизолировать от нее салон машины. Но сделать это не так просто, поскольку рычаги «раздатки» направлены непосредственно в салон.

Смышленым умельцам удалось решить эту проблему, которые предлагают оба этих рычага попросту спилить. Образовавшиеся отверстия следует закрыть заглушкой, изготовленной из звукоизолирующего материала.

Car.ru

На работу «раздатки» спиленные рычаги никак не повлияют. Однако не следует их пилить под корень, достаточно просто укоротить, оставив небольшие пенечки.

Car.ru

Если потребуется включить пониженную передачу для внедорожных условий, звукоизоляционную заглушку убирают и насаживают специальную трубу-удлинитель.

Бортжурнал,Lada,
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