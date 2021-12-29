Зачем автовладельцы спиливают рычаги «раздатки»

Отечественные внедорожники семейства LADA, как и УАЗовский Hunter разрабатывались советскими конструкторами десятилетия назад. Если для своего времени эти машины были достаточно адекватны, то от современных реалий несколько отстают.

Фото: Car.ru Car.ru

Главным недостатком российских внедорожников является повышенный шум, появляющийся во время движения. Некоторых автовладельцев этот нюанс очень раздражает. Снизить шум, который издает «раздатка», можно только одним способом – звукоизолировать от нее салон машины. Но сделать это не так просто, поскольку рычаги «раздатки» направлены непосредственно в салон.

Смышленым умельцам удалось решить эту проблему, которые предлагают оба этих рычага попросту спилить. Образовавшиеся отверстия следует закрыть заглушкой, изготовленной из звукоизолирующего материала.

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На работу «раздатки» спиленные рычаги никак не повлияют. Однако не следует их пилить под корень, достаточно просто укоротить, оставив небольшие пенечки.

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