Российские Hyundai подорожали на 50-90 тысяч рублей

В преддверии Нового года Hyundai вновь решила скорректировать ценники на российском рынке. Семь из восьми доступных у нас моделей прибавили на этот раз от 50 до 90 тысяч рублей: речь идет о Solaris, Elantra, Sonata, Tucson, Creta, Santa Fe и Palisade. Все эти автомобили, за исключением Креты, дорожали в конце ноября на 30-90 тысяч рублей, а вот минивэн Hyundai H-1 продолжает удерживать прежнюю стоимость – от 2 549 000 до 2 859 000 рублей.

Фото: © Hyundai © Hyundai

Наименьшую прибавку в размере 50 тысяч рублей во всех комплектациях получил «бюджетник» Solaris – вторая по популярности модель Hyundai в стране. Седан Elantra и кроссовер Tucson стали дороже на 55 тысяч рублей, а бестселлер Creta – на 60 тысяч. Цены Santa Fe и Sonata увеличились на 70 тысяч рублей, а максимальное подорожание зафиксировано у флагманского кроссовера Palisade – 90 тысяч рублей.

Hyundai корректирует ценники в России ежемесячно. До декабрьского подорожания прайс-листы подвергались корректировке в ноябре, а до этого – в октябре: тогда изменилась цена только Creta второго поколения, которая в «топе» преодолела психологическую отметку в два миллиона рублей.