Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
+9° в 
USD 73.50EUR 83.22
Войти в почту
1 час назад

Российские Hyundai подорожали на 50-90 тысяч рублей, включая Solaris

В преддверии Нового года Hyundai вновь решила скорректировать ценники на российском рынке. Семь из восьми доступных у нас моделей прибавили на этот раз от 50 до 90 тысяч рублей: речь идет о Solaris, Elantra, Sonata, Tucson, Creta, Santa Fe и Palisade. Все эти автомобили, за исключением Креты, дорожали в конце ноября на 30-90 тысяч рублей, а вот минивэн Hyundai H-1 продолжает удерживать прежнюю стоимость – от 2 549 000 до 2 859 000 рублей.

Российские Hyundai подорожали на 50-90 тысяч рублей
Фото: © Hyundai© Hyundai

Наименьшую прибавку в размере 50 тысяч рублей во всех комплектациях получил «бюджетник» Solaris – вторая по популярности модель Hyundai в стране. Седан Elantra и кроссовер Tucson стали дороже на 55 тысяч рублей, а бестселлер Creta – на 60 тысяч. Цены Santa Fe и Sonata увеличились на 70 тысяч рублей, а максимальное подорожание зафиксировано у флагманского кроссовера Palisade – 90 тысяч рублей.

Hyundai корректирует ценники в России ежемесячно. До декабрьского подорожания прайс-листы подвергались корректировке в ноябре, а до этого – в октябре: тогда изменилась цена только Creta второго поколения, которая в «топе» преодолела психологическую отметку в два миллиона рублей.

С января по ноябрь 2021 года Hyundai удалось продать в России 159 740 автомобилей, что на девять процентов больше, чем за тот же период прошлого года. Первенство удерживает Creta, на которой остановили выбор 65 000 россиян. Второе и третье места занимают Solaris и Santa Fe с результатами 58 418 и 11 780 реализованных машин соответственно.

Бортжурнал,Hyundai H-1,Hyundai,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители