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2 часа назад

Volkswagen готовит спецверсии кроссоверов Touareg и Taos

Компания Volkswagen собирается выпустить специальные версии кроссоверов Touareg и Taos. Предполагается, что они выйдут на российский рынок в 2022 году. Об этом сообщили в пресс-службе немецкой марки агентству «Автостат». Чем будут отличаться новинки от продающихся сейчас версий, не уточняется.

Volkswagen готовит спецверсии Touareg и Taos
Фото: VolkswagenVolkswagen

Продажи компактного кроссовера Volkswagen Taos стартовали в России в августе 2021 года. Модель предлагается с двумя моторами: атмосферным мощностью 110 л.с. и турбированным мощностью 150 л.с. Первый идет с передним приводом и сочетается с 5-ступенчатой механикой или 6-диапазонным «автоматом». Второй может передавать мощность только на одну ось с 8-диапазонным «автоматом» или на все колеса с 7-диапазонным. Taos доступен в трех комплектациях, цены стартуют от 1,75 млн руб.

Volkswagen Touareg — самый дорогой в России кроссовер марки, цена модели начинается от 5,55 млн руб. Автомобиль оснащен дизельным мотором V6 мощностью 249 л.с., он сочетается с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. Touareg доступен в двух вариантах исполнения.

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