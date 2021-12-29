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2 часа назад

Британцы рассекретили, каким будет новый кроссовер C-класса от Lada

В начале 2021 года Renault Group разразилась громкой презентацией плана реструктуризации бизнеса "Ренолюция", в рамках которой были объединены Lada и Dacia и представлен кроссовер Bigster, предваряющий появление серийной версии у обоих бюджетных брендов.

Британцы рассекретили новый кроссовер C-класса от Lada
Фото: autoexpress.co.ukautoexpress.co.uk

Тогда было заявлено, что Dacia Bigster появится в 2024 году, чуть позднее глава Dacia-Lada Дени Ле Фот заявил о первой половине 2025-го, но издание Auto Express отправляет модель в серию уже в 2022-м.

Известно, что Dacia Bigster создаётся на платформе CMF-B и будет длиной около 4.6 метра, то есть играть на одном поле с Volkswagen Tiguan, Toyota RAV4, но стоить при этом намного дешевле - около 20 тысяч фунтов стерлингов, что на три тысячи меньше, чем, например, Skoda Kodiaq.

Несмотря на то, что Dacia вынуждена в целях сохранения привлекательной цены отказываться от передовых разработок в области трансмиссий, Bigster может получить гибридную версию E-Tech с двигателем внутреннего сгорания 1.6 литра, стартер-генератором и отдельным электромотором, усилиями которого совершается трогание машины с места. В настоящее время Renault работает над новой гибридной трансмиссией для кроссоверов с турботройкой 1.2 литра и мощностью 200 л.с., но она вряд ли достанется "Бигстеру".

autoexpress.co.uk

Моторная гамма Dacia Bigster будет унифицирована с Sandero за исключением самых маломощных вариантов, также кроссовер может получит турбированный TCe 130 объёмом 1.3 литра.

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