Какие SUV выбирают жители Москвы и Санкт-Петербурга

По данным «Автостат Инфо», в ноябре 2021 года в Москве покупатели приобрели 8237 новых кроссоверов и внедорожников. Это на 17,8% меньше, чем было реализовано годом ранее — 10 023 ед.

Фото: "Автостат Инфо" "Автостат Инфо"

На московском авторынке самым продаваемым SUV в ноябре стал кроссовер Toyota RAV4. Его продажи выросли в годовом сравнении с 315 до 407 ед. Он обогнал Hyundai Creta, которая заняла второе место, показав спад продаж на 39% с 639 до 388 ед. авто. Еще одна модель, кроссовер KIA Soul, вошла в топ-5 самых продаваемых SUV в Москве. В указанный период продажи KIA Soul выросли на 143% с 136 до 331 ед. соответственно. В этой «пятерке» два остальных места заняли Renault Duster и Chery Tiggo. Продажи «Дастеров» увеличились на 32% с 217 до 287 ед., а объем реализации Chery Tiggo вырос на 47,6% с 189 до 279 ед. соответственно.