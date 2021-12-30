Какие SUV выбирают жители Москвы и Санкт-Петербурга

По данным «Автостат Инфо», в ноябре 2021 года в Москве покупатели приобрели 8237 новых кроссоверов и внедорожников. Это на 17,8% меньше, чем было реализовано годом ранее — 10 023 ед.
На московском авторынке самым продаваемым SUV в ноябре стал кроссовер Toyota RAV4. Его продажи выросли в годовом сравнении с 315 до 407 ед. Он обогнал Hyundai Creta, которая заняла второе место, показав спад продаж на 39% с 639 до 388 ед. авто. Еще одна модель, кроссовер KIA Soul, вошла в топ-5 самых продаваемых SUV в Москве. В указанный период продажи KIA Soul выросли на 143% с 136 до 331 ед. соответственно. В этой «пятерке» два остальных места заняли Renault Duster и Chery Tiggo. Продажи «Дастеров» увеличились на 32% с 217 до 287 ед., а объем реализации Chery Tiggo вырос на 47,6% с 189 до 279 ед. соответственно.
В Санкт-Петербурге в тот же период рынок SUV показал годовой спад на 12,7% с 4510 до 3934 ед. авто. Лидером сегмента кроссоверов и внедорожников в ноябре 2021 года здесь стал Renault Duster, продажи которого выросли на 67% с 147 до 246 ед. авто. Hyundai Creta стала второй в этом списке. Она разошлась на питерском авторынке в количестве 192 ед., что оказалось на 48% меньше прошлогоднего показателя реализации — 371 ед. На третье место среди новых SUV в Питере вышел китайский Chery Tiggo, показав 30-процентный прирост продаж в годовом сравнении с 130 до 169 ед. Кроссовер Toyota RAV4 занял в этом списке 4-ю строчку: 164 проданных авто против 131 ед., реализованных годом ранее (прирост на 25%), а пятое место досталось Mitsubishi Outlander — 159 машин (-30% к прошлогоднему результату — 228 авто).