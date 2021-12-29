Как в разных странах защищают дороги от гололеда

Несмотря на то, что наш мир большой, в нем немного стран, которые живут в экстремальном климате и зимой вынуждены бороться с последствиями морозов. И во многих странах технологии отличаются от наших.

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Скандинавия. Оттепель здесь балует не часто, температура может держаться на отметке -15 по несколько месяцев. Технологии борьбы с гололедом напоминают российские. Соль, химия в морозы оказываются малоэффективными, снег с асфальта не счищают, остается слой в несколько сантиметров. Поверх накатанного слоя дорожники наносят «горячий гравий», это смесь с каменной крошкой в составе, температурой до 80 градусов.

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Полученный абразивный материал способен замораживаться в наст, после чего покрытие становится твердым, пригодным для передвижения транспортных средств. Подобное средство эффективно в течение недели, выдерживает до 1,5 тысячи автомобилей каждый день, после чего требуется обновление. Но проблема в том, что от такой защиты страдают авто. От дороги постоянно выбрасываются мелкие камни, они повреждают лакокрасочное покрытие и стекла. Именно поэтому водители при виде на дорогах абразивного материала, мягко говоря, не в восторге. Некоторые просто решают оставлять автомобили дома и передвигаться на чем-то другом.

Канада, США. Главные улицы, магистрали, очищает муниципальная техника. С маленьких дорог снег вывозят частные компании, с которыми предварительно заключает контракт государство. На территории частных домов чисткой занимаются непосредственно владельцы.

Чтобы очищать улицы, тротуары, чаще всего используют хлорид натрия, в его составе хлора немного, расход небольшой, эффективность высокая. Между тем в Америке подобная инфраструктура развита не очень хорошо, а все потому, что зима непродолжительная и снега немного. Если за окном непогода, власти предпочитают перекрывать трассы, тем самым защищая водителей от аварий.

Германия. В этой стране не требуют очищать дороги до асфальта. После снегопадов выезжают грейдеры, раскатывают снег, посыпают дороги гравийной крошкой, а также вулканическими отложениями, которые мелко измельчены. Как только снег тает, крошка с дорог вновь сметается, убирается в контейнеры и оставляется до зимы.

Если снегопады очень сильные, дороги тут же посыпают солью. Подобными вопросами занимаются специальные службы. Если соль насыпается в неположенных местах или это делается без разрешения коммунальных служб, может быть выписан серьезный штраф.

Швеция. Здесь используются такие же реагенты, как и в нашей стране, и даже соль, которую в качестве эксперимента смешивают с другими смесями. Например, смешивали соль и сахар, в пропорции 70/30. Сахар был катализатором химических реакций, снег начинал таять намного быстрее. Иногда сахар увеличивали до 50%. Примечательно то, что сам по себе он не способен дать нужный эффект.

Технология особой популярностью не пользуется. Причина проста – такая смесь пришлась по вкусу диким животным. После обработки дороги они стали выходить на улицу. По этой причине сахарные добавки перестали использовать.