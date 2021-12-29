Когда можно выпить за рулем

Автомобилистам разрешается употреблять алкоголь за рулем в случае, если нетрезвый водитель не управляет транспортным средством — даже если двигатель работает. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» рассказал президент коллегии правовой защиты автовладельцев (КПЗА) Виктор Травин.

«Водителем является лицо, управляющее транспортным средством. Верховный суд дал более понятное пояснение — это лицо, которое приводит в движение транспортное средство путем воздействия на органы управления. То есть если давит на педальки, крутит руль. А наказать можно только водителя, а не лицо, которое просто сидит в машине», — объяснил Травин.

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На вопрос, как можно доказать сотрудникам полиции, что человек не управлял автомобилем, а распивал алкогольные напитки за рулем неподвижной машины, эксперт ответил:

«Никак. Мы не должны оправдываться. В КоАП есть статья 1.5 — презумпция невиновности. Из нее следует, что сторона обвинения — в данном случае, ГАИ, — должна доказать нашу вину. А как они будут доказывать — их дело. Пусть берут видеозаписи с камер соседнего подъезда, привлекают свидетелей».

Тем не менее, если автомобилисту все же потребуется привести аргументы в свою пользу, он может указать на холодные крышку капота и двигатель, а также принести справку о том, что мотор находится в автосервисе и машина физически двигаться не может, отметил эксперт.

Президент КПЗА привел в пример недавний случай из города Мытищи: тогда инспекторы ГИБДД пытались доказать вину нетрезвого автомобилиста тем, что его машина якобы двигалась на пять сантиметров вперед и на столько же назад, хотя на камерах видеонаблюдения этого видно не было. Судья парировал тем фактом, что стоп-сигналы у автомобиля не включались — и это видно на записи.

Употреблять алкогольные напитки водителю, который попал в ДТП в трезвом состоянии, тоже не следует, напомнил Травин. Автомобилисту необходимо дождаться сотрудника ГИБДД, который оформит материалы дела.

«Если вы оформляете европротокол без участия сотрудника Госавтоинспекции — то, пожалуйста, после оформления пейте сколько влезет. И второй вариант — если это ДТП, в котором не пострадал кто-либо еще, только сам водитель. Съехал в кювет, врезался в сугроб, помял бампер, разбил фару. Это, несомненно, ДТП. Но ждать сотрудников ГИБДД водитель не обязан, как и разрешения опрокинуть стаканчик», — добавил собеседник.

Распитие алкогольных напитков после ДТП в случае прибытия сотрудников ГИБДД (до получения соответствующего разрешения автоинспекторов) влечет наказание в виде штрафа в размере 30 тыс. рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.

Ранее вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил о необходимости уменьшить допустимый уровень алкоголя в крови водителей. Эксперты сочли, что такие предложения могут привести к массовым лишениям водительских удостоверений.