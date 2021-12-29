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46 минут назад

Появились фото разгрузки обледеневших авто с корабля во Владивостоке

Во Владивостоке сфотографировали обледеневшие японские автомобили во время разгрузки с палубы прибывшего в порт корабля. Снимки опубликовало РИА «Новости».

Появились фото разгрузки обледеневших авто из Японии
Фото: Газета.RuГазета.Ru

На кадрах видно, что машины (можно разглядеть Honda Fit, Toyota Tank и Nissan Leaf) покрыты толстым слоем льда и снега. На одном из фото видно стоящего рядом с автомобилями мужчину с молотком.

Автоэксперты рассказали агентству, что если лед не нарушил герметичность автомобилей, то они не получили повреждений. Тем не менее, из-за морской воды на автомобиле может появиться коррозия и испортиться покрытие.

Ранее сообщалось, что сухогруз Sun Rio с автомобилями, который разгружают на этих фото, ходит по «треугольнику» Владивосток – Тояма – Пусан. Отмечалось, что зимой машины нередко приходят в порт в таком состоянии, а перед разгрузкой лед сбивают — случается, что в ходе работ машины получают повреждения.

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