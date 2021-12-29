Peugeot 601 — классический автомобиль из 1930 годов

Автомобили, которые выпускались в 1930 годах, считаются своеобразным эталоном. Такие машины имеют привлекательный внешний вид и свой шарм, особенно на фоне современного транспорта. Интересно изучать транспортные средства компаний, которые существуют даже сегодня. К таким можно отнести производителя Peugeot. Он на рынке с первой половины прошлого века - автомобильная промышленность за это время претерпела немало изменений, но в старых и новых моделях Peugeot все еще просматриваются схожие элементы.

Фото: Car.ru Car.ru

Автомобиль, о котором знают единицы - Peugeot 601. Это среднеразмерное транспортное средство, которое выпускалось компанией в период с 1934 по 1935 год. В оснащении транспорта предусматривался двигатель I6, объемом 2.15 литра. Как и остальные автомобили в линейке марки Peugeot, этот оснащался независимой подвеской типа McPherson.

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Силовая установка в автомобиле была не самой мощной - выдавала всего 60 л.с. Но двигатель мог раскручиваться до серьезного для того времени показателя, который составлял 3500 оборотов в минуту. Еще одна особенность - внушительный вес кузова, который достигал 1400 кг. Этот фактор стал причиной не самой лучшей динамики. Максимальная скорость ограничивалась на уровне 110 км/час.

Что касается габаритов, длина кузова составляла 460 – 508 см, в зависимости от исполнения. Ширина достигала 160 см. Колесная база тоже отличалась. В исполнении Normale она составляла 298 см, а в версии Longue – 320 см. Если рассматривать транспорт с точки зрения конструкции, он был унифицирован с моделью Peugeot 201 и 301. Главным отличием стала увеличенная колесная база. Это была вынужденная мера, так как машина получила более длинный 6-цилиндровый силовой агрегат.

Версия с короткой колесной базой предлагалась в 3 вариантах - 4-дверный “Берлин”, 2-дверный “Coach decapotable” и родстер. Для длиннобазного исполнения тоже предложили доработанный лимузин, купе и универсал, которые отличались улучшенной аэродинамикой. Также в линейке был кабриолет, кузов которого растянули до 5 метров. Стоимость транспортного средства тоже разнилась - от 28 500 до 34 000 франков.

На поставку шли и заказные кузова Eclipse, которые получили электрическую складную крышу из металла. Над дизайном таких проектов работал Жорж Полен, который заручился поддержкой кузовного ателье “Carrosserie Pourtout”.

Несмотря на то, что автомобиль оказался не самым плохим для своего времени, производитель не добился значительных продаж, которые были запланированы на первом этапе. Объяснялось такое явление тем, что мощность силовой установки была очень низкой, даже по меркам того времени. Несмотря на такую проблему, производитель выпустил крупную партию из 3999 экземпляров. В их числе был 1881 седан, 207 купе и 258 родстеров. Данный объем выпуска был не самым плохим в автомобильной промышленности того времени.

Выпуск прекратили только в 1935 году. Заметим, что сегмент среднеразмерных автомобилей в то время был одним из самых прибыльных, но производитель Peugeot решил от него отказаться. Заполнили пустоту в категории только через 40 лет, когда был представлен Peugeot 604. Еще одна особенность модели 601 - она была последней в линейке марки, которая получила рядный 6-цилиндровый силовой агрегат. В 604 модели предлагали уже V6.