У каких авто чаще сматывают пробег?

Машины, которых следует опасаться и остерегаться. Эксперты-экономисты провели очередное исследование российского вторичного авторынка и определили, на каких автомобилях чаще всего сматывают пробег.
На самом деле, если человек разбирается в автомобилях и хотя бы примерно владеет ситуацией, ему вовсе не обязательно быть экспертом, чтобы понимать, на каких машинах чаще всего скручивают пробег. Но отечественные экономисты подтвердили все догадки.
Итак, прежде всего следует опасаться Kia Rio и Optima, Hyundai Solaris и Sonata, Skoda Octavia и Rapid, Renault Kaptur, Hyundai Sonata и Nissan Qashqai.
Почему именно эти машины? Потому что это самые популярные модели, используемые в качестве такси. Частники и таксопарки постоянно "освежают" ассортимент на вторичном рынке отборным автомохламом, единственным возможным способом продать который является сматывание пробега. Такие машины продаются в огромных количествах, не менее 18 тысяч ежегодно.
Скручивание пробега - это не просто недобросовестная махинация, а уже целый "пласт" бизнеса. Гаражные "мастера" не стесняясь предлагают "подкорректировать" одометр в меньшую сторону. Самое интересное, что эти услуги предлагают одни и те же люди примерно по одной цене.