История выпуска автомобиля Lincoln серии L

Автомобиль Lincoln серии L – первая машина, выпущенная одноименной компанией.

Фото: Car.ru Car.ru

Презентация прошла в 1920 году, а выпуск продолжался даже после того, как компания была признана банкротом, и ее приобрел другой автопроизводитель – Ford. Он стал альтернативой многим машинам высокого класса. Производился он вплоть до 1930 года, когда на замену ему была создана модель К. Сборочный цех находился в городе Детройт, штат Мичиган.

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1917-1922. После того как развернулся спор с Уильямом Дюраном касательно производства машин во время Первой Мировой войны, Генри Леланд, создавший Cadillac, основал еще одну компанию, под названием Lincoln Motor Company. Основным направлением ее деятельности стал выпуск самолетных моторов с 12 цилиндрами в качестве единственного источника поступления средств. После окончания войны, Лиланд решил попробовать создать машину с таким же названием. Реорганизация компании состоялась в 1920 году и с этого же года началась продажа обновленного автомобиля, позиционировавшаяся как модель 1921 года.

Внешний вид автомобиля казался устаревшим для своего времени. В ходе послевоенного восстановления компания не раз сталкивалась с необходимостью опровергать ложно сделанные заявления об уклонении от уплаты налогов.

1922–1923. Компания оказалась в сложном финансовом положении, в связи с чем владелец был вынужден ее продать. Спустя несколько месяцев Лиланд покинул предприятие по причине несогласия со стилем управления Генри Форда, а его сыном была проведена разработка обновленной модели кузова для серии L. В первый же год выпуска в конструкцию автомобиля были добавлены гидравлические амортизаторы. Благодаря обеспечению экономии в ходе производства, затраты были сокращены до уровня примерно в 1000 долларов на автомобиль.

Помимо увеличения колесной базы со 130 до 136 дюймов, в шасси автомобиля было внесено несколько серьезных изменений. В моторе применялся новый подход к шатунам поршней, заключавшийся в использовании одного подшипника двумя шатунами. Это дало возможность уменьшения длины коленчатого вала и объема двигателя с неизменным объемом рабочей камеры в 5, 9 литра.

В 1923 году для модели были разработаны и представлены несколько обновленных видов кузова, например, седаны с 4 дверями и тремя окнами, а также 4-местный фаэтон. Несмотря на то, что машина продавалась в относительно нишевом сегменте рынка, стоимость их была увеличена примерно на 45%. Общее число выпущенных машин составило 7 875, так что к завершению года компания подошла с прибылью.

1924–1926. В 1924 году был снова обновлен внешний вид автомобиля, с появлением таких деталей, как никелированный радиаторный кожух. Модель образца 1925 года характеризовалась отсутствием капотного освещения. Бамперы в передней и задней части приобрели стандартную конструкцию. Машиной наименьшего размера стал родстер, в салоне которого помещалось только два пассажира в двухдверной конструкции кузова. 1926 год изменений практически не принес, за исключением внутренней части.