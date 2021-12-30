Как выглядит салон обледеневшей иномарки из Японии

В Сети опубликовали короткий видеоролик, на котором запечатлена одна из иномарок, которые в конце декабря доставили из Японии во Владивосток на палубе судна Sun Rio. На видео обратил внимание портал Drom. Машина на пережила транспортировку — весь ее салон оказался покрыт снегом и льдом.

Автору видео удалось заглянуть в салон обледеневшего минивэна — предполагается, что это Toyota Voxy (официально на российском рынке эта модель не представлена). От морской воды у автомобиля лопнули боковые стекла и помялись двери. Отмечается, что теперь эту Toyota вряд ли удастся восстановить для продажи, поэтому минивэн, вероятно, отправится на запчасти.

Судно Sun Rio прибыло в порт Владивостока в понедельник, 27 декабря. В социальных сетях стали популярны кадры с обледеневшими машинами марок Toyota, Honda и Nissan. В ходе путешествия автомобили покрылись толстой ледяной коркой из-за сильных волн, ветра и низкой температуры. Рабочим в порту приходилось использовать молотки и другие подручные средства для разгрузки судна.