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1 час назад

В России построили первый Lada Largus с турбированным мотором

В Самаре местный блогер собрал турбированную версию универсала Lada Largus. Комплект доработок для мотора был разработан Kviring.

В РФ построили первый Lada Largus с турбированным мотором
Фото: Южный автомобильЮжный автомобиль

На двигатель ВАЗ-21129 установили турбину Garrett GT1752 с давлением 0,5 бара. После доработок мощность двигателя увеличилась до 165 лошадиных сил, а крутящий момент составил 260 Нм. В паре с мотором установлена стандартная пятиступенчатая коробка передач.

Такой турбокомплект можно установить на семейство автомобилей Vesta, включая версию Sport. Также специалисты могут турбировать модели Lada Granta, Lada Xray, Lada Niva Legend и Lada Niva Travel.

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