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2 часа назад

Полиция выследила угнанный Nissan с помощью наушников AirPods

В городе Гейлсберг, штат Иллинойс, угонщики не отдыхали и в Рождество. Как сообщает местное издание The Register Mail, около 10 вечера в четверг, 23 декабря, полиция получила звонок от мужчины, который утверждал, что его пикап Nissan Frontier 2014 года угнали. Сам владелец в это время развлекался на вечеринке. Он знал, что собирается употребить алкоголь, и планировал пойти домой пешком, при этом непредусмотрительно оставив ключи в машине. Однако там же он оставил и наушники AirPods, которые в итоге и помогли быстро найти пропажу.

Полиция выследила угнанный Nissan с помощью наушников
Фото: DepositphotosDepositphotos

Выследить угонщика не составило труда: владелец пикапа открыл приложение для айфона Find My («Локатор»), которое показывает геолокацию девайсов Apple, оснащенных GPS-модулем. С его помощью удалось выяснить, что Frontier находится на парковке неподалеку – там его и нашли целым и невредимым. Пропало ли что-то из салона, неизвестно, однако примечательно, что сами AirPods вор не забрал.

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Иногда трекеры, напротив, помогают злоумышленникам. Современные автоворы используют «умные» метки AirTag, которые можно прикреплять к устройствам и вещам. Цель девайса – помогать в поисках утерянного, однако угонщики нередко цепляют AirTag к бамперам автомобилей и таким образом выслеживают приглянувшиеся им цели. Так, в канадском Онтарио с сентября было зафиксировано пять случаев угона с применением маячка от Apple.

Ранее страховщики перечислили марки машин, которые пользуются наибольшей популярностью у российских угонщиков. Лидируют по-прежнему корейские и японские автомобили (Hyundai, Kia и Toyota), но теперь преступники обращают больше внимания и на Lada.

Бортжурнал,Nissan Frontier,Nissan,Hyundai,Kia,Toyota,Tesla,Lada,Apple,
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