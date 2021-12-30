Полиция выследила угнанный Nissan с помощью наушников

В городе Гейлсберг, штат Иллинойс, угонщики не отдыхали и в Рождество. Как сообщает местное издание The Register Mail, около 10 вечера в четверг, 23 декабря, полиция получила звонок от мужчины, который утверждал, что его пикап Nissan Frontier 2014 года угнали. Сам владелец в это время развлекался на вечеринке. Он знал, что собирается употребить алкоголь, и планировал пойти домой пешком, при этом непредусмотрительно оставив ключи в машине. Однако там же он оставил и наушники AirPods, которые в итоге и помогли быстро найти пропажу.

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Выследить угонщика не составило труда: владелец пикапа открыл приложение для айфона Find My («Локатор»), которое показывает геолокацию девайсов Apple, оснащенных GPS-модулем. С его помощью удалось выяснить, что Frontier находится на парковке неподалеку – там его и нашли целым и невредимым. Пропало ли что-то из салона, неизвестно, однако примечательно, что сами AirPods вор не забрал.

Иногда трекеры, напротив, помогают злоумышленникам. Современные автоворы используют «умные» метки AirTag, которые можно прикреплять к устройствам и вещам. Цель девайса – помогать в поисках утерянного, однако угонщики нередко цепляют AirTag к бамперам автомобилей и таким образом выслеживают приглянувшиеся им цели. Так, в канадском Онтарио с сентября было зафиксировано пять случаев угона с применением маячка от Apple.