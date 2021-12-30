Почему кузов современных авто мнётся словно гармошка

Когда видишь аварии с участием современных авто, приходишь в ужас. Невольно хочется спросить: "А что же тебя так поломало?".

Фото: Car.ru Car.ru

Почему настолько сильно страдает кузов, превращаясь во что-то похожее на гармошку? Быть может раньше машины делали прочнее? А вот и нет. Здесь дело куда сложнее.

Однажды в Шевроле заявили, что автомобиль не может быть безопасным. Но инженер Бела Барени - на тот момент инженер компании Mercedes-Benz - сильно возмутилась. Ей во чтобы это ни стало захотелось доказать обратное.

Она подошла к вопросу с научной точки зрения и создала нечто, что повергло всех в шок. Именно ей нужно отдать должное за то, что когда-то она докопалась до истины и создала безопасную конструкцию автомобиля.

Барени была абсолютно уверена, что не нужно создавать прочный кузов для транспортного средства. Все дело в энергии, которой при ударе нужно куда-то выйти. В момент ДТП, если эта сильная энергия сталкивается с сопротивлением кузова, идёт в салон.

Изобретательница придумала обратный эффект. Чтобы сохранить жизнь пассажирам, необходимо сделать так, чтобы вся энергия удара пришлась на кузов. При этом скорость транспортного средства быстро падает, не давая машине ещё больше страдать. Также она придумала мягкую и травмобезопасную обивку салона. Первым безопасным транспортным средством можно считать модель Heckfloss.

Сегодня все автопроизводители делают пассажирскую клетку жесткой, а кузов мягким. И знаете, статистика смертности говорит о том, что они делают все правильно. Уровень смертности остался на прежнем уровне, но не забывайте, что машин на дорогах стало во много раз больше.

Посмотрите на краш-тест в котором поучаствовали автомобили: Шевроле Малибу и Бель Эйр 60-х годов. Посмотрите на зоны повреждения.

Car.ru

Если бы ДТП произошло в реальной жизни, то водитель Бель Эйр погиб бы с вероятность в 95 процентов.