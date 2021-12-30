ГИБДД показала архивное фото первого московского светофора

«На сегодняшний день в столице функционируют почти 3 тысячи светофорных объектов, которые переводятся в адаптивный режим управления, что позволяет равномерно разгружать все направления на перекрестках города, пропуская только то количество транспорта, которое сможет пропустить соседний перекресток», — рассказали в пресс-службе ГИБДД.