ГИБДД показала архивное фото первого московского светофора

Столичная Госавтоинспекция напомнила о юбилейной дате — 30 декабря 1930 года в Москве появился первый трехцветный подвесной светофор. Он был установлен на перекрестке улиц Кузнецкий Мост и Петровка.
Четыре года спустя после установки количество светофоров в Москве достигло 80 единиц. Сигналы переключались регулировщиками вручную.
«На сегодняшний день в столице функционируют почти 3 тысячи светофорных объектов, которые переводятся в адаптивный режим управления, что позволяет равномерно разгружать все направления на перекрестках города, пропуская только то количество транспорта, которое сможет пропустить соседний перекресток», — рассказали в пресс-службе ГИБДД.