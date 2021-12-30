Mazda снова подняла цены в России

Компания Mazda вновь переписала ценники на свою продукцию в России. Как заметили «Автоновости дня», все три автомобиля японской марки – седан Mazda6, а также кроссоверы CX-5 и CX-9 – под конец декабря прибавили в стоимости от 18 тысяч до 41 тысячи рублей или от 0,84 до 1,08 процента от прежней цены. Прайс-листы подкорректировали во всех доступных комплектациях, причем предновогоднее подорожание оказалось чувствительнее, чем ноябрьское.

Фото: © Mazda © Mazda

Прибавку в 18-28 тысяч рублей в зависимости от исполнения получил седан Mazda6, рекомендованная розничная стоимость которого теперь варьируется от 1 843 000 до 2 778 000 рублей. Чуть более заметно подорожал кроссовер CX-5: за него теперь просят на 18-32 тысячи рублей больше или от 1 919 000 до 3 067 000 рублей. Флагманский вседорожник CX-9 отметился максимальной прибавкой в 32-41 тысячу рублей, что обеспечило ему цену в диапазоне от 3 310 000 до 4 099 000 рублей.

До этого автомобили Mazda в России дорожали в начале ноября: тогда японцы добавили к ценам трех моделей 15-30 тысяч рублей. Перед этим, в октябре, их стоимость увеличилась на 30-80 тысяч рублей.

За прошедшие 11 месяцев 2021 года Mazda продала в России 25 974 автомобиля, улучшив прошлогодний результат на 11 процентов. Бестселлер CX-5 разошелся в количестве 17 416 штук, а вторую и третью позиции заняли Mazda6 (4082 экземпляра) и ушедший с рынка CX-30 (2616). CX-9, единственная модель, ввозимая в Россию из-за рубежа, разошлась в количестве 1860 экземпляров.