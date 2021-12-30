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59 минут назад

Mercedes-Benz раскрыл подробности об электрокаре Vision EQXX с рекордным запасом хода

Немецкий автопроизводитель Mercedes-Benz опубликовал сразу два видео, посвящённых новому концепту Vision EQXX. Оба ролика выложены в Сеть ровно за 100 часов до официального дебюта шоу-кара — премьера намечена на 3 января. В двух тизерах создатели машины раскрыли некоторые детали будущей новинки. В частности, они сообщили, что модель планируется как самый дальнобойный электрокар в мире — запас хода Vision EQXX должен составить не менее 1000 километров.

Mercedes-Benz сообщил детали об электрокаре с рекордным запасом хода
Фото: © Mercedes-Benz / Youtube.com© Mercedes-Benz / Youtube.com

Судя по роликам, Vision EQXX оснастят солнечными панелями, за счет которых и будет достигаться суммарный запас хода больше 1000 километров. Такое решение уже использует электрокар Lightyear One из Нидерландов. И за день, если верить производителю, можно получить дополнительные 70 километров пробега. Вообще, дизайнеры и инженеры Mercedes-Benz говорят о синергии трех элементов: солнца, ветра и силы тяжести, то есть к солнечным панелями прибавится как минимум активная аэродинамика.

Во втором видео авторы рассказывают о том, как дизайнерам, чьей целью было создать красивый автомобиль, удалось достичь компромисса с инженерами, для которых важнее реальная аэродинамика и управляемость. Так, из тизера стало понятно, что у концепта будут подвижные элементы кузова и выдвижной диффузор.

При этом весь процесс моделирования Vision EQXX был перенесен в виртуальную среду (так называемый Software in the Loop, или программное моделирование). Благодаря этой методике производителям не нужно строить тестовые прототипы, поскольку диагностика и верификация проводятся с помощью специального софта.

В середине декабря Mercedes-Benz опубликовал второе, более детальное изображение нового концепта. Тогда стало известно, что компания готовит к дебюту четырехдневное купе с вытянутым силуэтом и ретро-мотивами в экстерьере.

Бортжурнал,Mercedes-Benz,
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