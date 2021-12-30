Chevrolet уничтожит более сотни новых суперкаров Corvette

Компания Chevrolet отправит под пресс новые автомобили, пострадавшие во время торнадо.

В результате стихии в американском штате Кентукки в середине декабря на заводе, где производят модель Chevrolet Corvette, произошел пожар. Пострадали 120 автомобилей, которые впоследствии восстановили, однако специалисты опасаются скрытых дефектов, в связи с чем в компании приняли решение уничтожить всю партию «Корветов».