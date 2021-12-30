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1 час назад

В США уничтожат более сотни новых суперкаров Chevrolet Corvette

Компания Chevrolet отправит под пресс новые автомобили, пострадавшие во время торнадо.

Chevrolet уничтожит более сотни новых суперкаров Corvette
Фото: Wroom.ruWroom.ru

В результате стихии в американском штате Кентукки в середине декабря на заводе, где производят модель Chevrolet Corvette, произошел пожар. Пострадали 120 автомобилей, которые впоследствии восстановили, однако специалисты опасаются скрытых дефектов, в связи с чем в компании приняли решение уничтожить всю партию «Корветов».

На все машины уже были получены заказы, поэтому теперь несостоявшимся владельцам придется заново оформлять заявку. Постепенно представители марки обработают все заказы, но теперь неизвестно, когда клиенты получат новые автомобили.

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