Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
+9° в 
USD 74.29EUR 84.07
Войти в почту
1 час назад

В декабре средняя стоимость подержанного автомобиля приблизилась к 1 млн рублей

В декабре 2021 года средняя стоимость легкового автомобиля с пробегом достигла 970 тыс. рублей. Специалисты аналитического агентства «Автостат» сообщили, что это на 5%, или на 48 тыс. рублей, больше показателя ноября.

В декабре средняя цена подержанного авто приблизилась к 1 млн рублей
Фото: АвтоКодАвтоКод

Цены на российской вторичке увеличивались на протяжении всего 2021 года. В среднем автомобили подорожали на 41%, что в денежном эквиваленте составляет 282 тыс. рублей.

Бурный рост цен на подержанные авто произошел из-за инфляции и дефицита новых машин, вызванного нехваткой полупроводников. Совокупность факторов спровоцировала повышенный спрос на автомобили с пробегом.

Аналитики «Автостата» считают, что в начале следующего года средняя стоимость легкового авто на вторичном рынке превысит отметку в 1 млн рублей.

Бортжурнал,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители