В декабре средняя цена подержанного авто приблизилась к 1 млн рублей

В декабре 2021 года средняя стоимость легкового автомобиля с пробегом достигла 970 тыс. рублей. Специалисты аналитического агентства «Автостат» сообщили, что это на 5%, или на 48 тыс. рублей, больше показателя ноября.

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Цены на российской вторичке увеличивались на протяжении всего 2021 года. В среднем автомобили подорожали на 41%, что в денежном эквиваленте составляет 282 тыс. рублей.

Бурный рост цен на подержанные авто произошел из-за инфляции и дефицита новых машин, вызванного нехваткой полупроводников. Совокупность факторов спровоцировала повышенный спрос на автомобили с пробегом.