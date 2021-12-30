Автоэксперт: украшение автомобиля гирляндами грозит лишением прав

Водителей, решивших украсить свои машины гирляндами, могут лишить прав на срок до года. Об этом в беседе с е1.ru рассказал автоэксперт Дмитрий Ларионов.

По его словам, украшение транспортных средств гирляндами подпадает под одну из статей Кодекса об административных правонарушений.

«Речь идет о пункте 3 статьи 12.5. В ней говорится о запрете на управление транспортным средством, на передней части которого установлены световые приборы с огнями цвета и режима работы, несоответствующими требованиям по допуску автомобилей к эксплуатации», — пояснил Ларионов.