Зачем бывалые таксисты вынимают на зиму салонный фильтр

Многие опытные автомобилисты на зиму убирают салонный фильтр. Попробуем разобраться, приносит ли такой подход какой-либо ощутимый результат.
Назначение салонного фильтра заключается в очистке воздуха от пыли и прочих загрязнений, которые могут вызывать аллергические реакции. Несмотря на это есть такие водители, которые на зиму убирают фильтр. Для этого есть несколько обоснованных причин.
Салонные фильтры усиленно работают летом, в результате они сильно забиваются грязью и пылью. Зимой влажность воздуха повышается, и фильтры начинают впитывать влагу.
Забитый фильтр при повышенной влажности приводит к запотеванию стекол, что ухудшает обзор. Конденсат на стеклах способствует образованию грибков, резиновые уплотнители начинают рассыхаться.
Чтобы устранить запотевание, нужно подольше прогревать двигатель и при этом расходовать дополнительное количество топливо. И все же убирать фильтр даже на зиму не столь важно, а чтобы окна не потели и в салоне не размножались бактерии, лучше регулярно менять этот важный элемент.