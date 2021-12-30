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37 минут назад

Зачем бывалые таксисты вынимают на зиму салонный фильтр

Многие опытные автомобилисты на зиму убирают салонный фильтр. Попробуем разобраться, приносит ли такой подход какой-либо ощутимый результат.

Зачем бывалые таксисты вынимают на зиму салонный фильтр
Фото: Car.ruCar.ru

Назначение салонного фильтра заключается в очистке воздуха от пыли и прочих загрязнений, которые могут вызывать аллергические реакции. Несмотря на это есть такие водители, которые на зиму убирают фильтр. Для этого есть несколько обоснованных причин.

Салонные фильтры усиленно работают летом, в результате они сильно забиваются грязью и пылью. Зимой влажность воздуха повышается, и фильтры начинают впитывать влагу.

Забитый фильтр при повышенной влажности приводит к запотеванию стекол, что ухудшает обзор. Конденсат на стеклах способствует образованию грибков, резиновые уплотнители начинают рассыхаться.

Чтобы устранить запотевание, нужно подольше прогревать двигатель и при этом расходовать дополнительное количество топливо. И все же убирать фильтр даже на зиму не столь важно, а чтобы окна не потели и в салоне не размножались бактерии, лучше регулярно менять этот важный элемент.

Бортжурнал,
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