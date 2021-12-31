Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
+9° в 
USD 74.29EUR 84.07
Войти в почту
1 час назад

Alfa Romeo Tonale получит широкую моторную гамму

Обнародованы некоторые данные об итальянском кроссовере Alfa Romeo Tonale, который должен дебютировать в первые месяцы наступающего года. Автомобиль оснастят бензиновым ДВС и различными гибридными установками.

Alfa Romeo Tonale получит широкую моторную гамму
Фото: car.rucar.ru

Польские журналисты сообщают, что Alfa Romeo Tonale получит подключаемый гибрид, умеренный гибрид и бензиновый мотор. На внутренней презентации компании были обнародованы и габариты машины. Ее длина составляет 4528 мм, а значит, Tonale длиннее Jeep Compass, но шириной схож с Mercedes GLA.

Базовый кроссовер получит 128-сильный бензиновый мотор емкостью 1,3 литра с турбонаддувом, взаимодействующий с АКПП со двойным сцеплением. С такой же трансмиссией станет действовать и бензиновый двигатель с мягким гибридом. Топ-модель Alfa Romeo производитель оснастит подключаемым гибридом с полноприводной системой и ходовой частью от Compass 4xe. Этот внедорожник работает с помощью 178-сильного бензинового агрегата с турбонаддувом объемом 1,3 литра и электромотора, а его суммарная отдача достигает 237 л.с.

Бортжурнал,Jeep Compass,Alfa Romeo,Jeep,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители