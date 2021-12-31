Alfa Romeo Tonale получит широкую моторную гамму

Польские журналисты сообщают, что Alfa Romeo Tonale получит подключаемый гибрид, умеренный гибрид и бензиновый мотор. На внутренней презентации компании были обнародованы и габариты машины. Ее длина составляет 4528 мм, а значит, Tonale длиннее Jeep Compass , но шириной схож с Mercedes GLA.

Базовый кроссовер получит 128-сильный бензиновый мотор емкостью 1,3 литра с турбонаддувом, взаимодействующий с АКПП со двойным сцеплением. С такой же трансмиссией станет действовать и бензиновый двигатель с мягким гибридом. Топ-модель Alfa Romeo производитель оснастит подключаемым гибридом с полноприводной системой и ходовой частью от Compass 4xe. Этот внедорожник работает с помощью 178-сильного бензинового агрегата с турбонаддувом объемом 1,3 литра и электромотора, а его суммарная отдача достигает 237 л.с.