Автомобилистам рассказали, как правильно мыть машину зимой

Мытье транспортного средства в холодное время года должно осуществляться чаще чем летом. Основной причиной такого решения становится то, что зимой на улице используют большое количество химических реагентов.

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Использовать для осуществления данной процедуры только воду не стоит. Дело в том, что это не поможет качественно смыть реагенты, поэтому лучше пользоваться специальными средствами для мытья авто. Заезжая на мойку важно контролировать, чтобы процесс был выполнен качественно, в противном случае на морозе в дальнейшем, автомобиль может замерзать в дверных проемах и замках.

Также стоит при выполнении каждой мойки обрабатывать открывающиеся элементы авто специальным составом, предотвращающим процесс замерзания. Приобрести его водители могут в автомагазинах для самостоятельного использования или же доплачивать на мойке за подобную обработку кузова машины.