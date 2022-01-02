Автомобилистам рассказали, как правильно мыть машину зимой

Мытье транспортного средства в холодное время года должно осуществляться чаще чем летом. Основной причиной такого решения становится то, что зимой на улице используют большое количество химических реагентов.
Использовать для осуществления данной процедуры только воду не стоит. Дело в том, что это не поможет качественно смыть реагенты, поэтому лучше пользоваться специальными средствами для мытья авто. Заезжая на мойку важно контролировать, чтобы процесс был выполнен качественно, в противном случае на морозе в дальнейшем, автомобиль может замерзать в дверных проемах и замках.
Также стоит при выполнении каждой мойки обрабатывать открывающиеся элементы авто специальным составом, предотвращающим процесс замерзания. Приобрести его водители могут в автомагазинах для самостоятельного использования или же доплачивать на мойке за подобную обработку кузова машины.
Если водители будут зимой пренебрегать процессом мытья транспортного средства, это станет причиной быстрого распространения коррозии на всех ее основных элементах. Больше всего, ржавчина начнет поглощать крылья и арки автомобиля.