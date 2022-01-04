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52 минуты назад

Эксперты составили список лучших кроссоверов 2021 года

Сегмент кроссоверов стал самым популярным в 2021 году. Эксперты составили рейтинг лучших моделей в данном классе.

Эксперты составили список лучших кроссоверов 2021 года
Фото: Car.ruCar.ru

Агентство J.D.Power&Associates поделилось собственным списком лучших паркетников прошлого года. За основу взяли отзывы пользователей. Если указывались какие-либо проблемы или поломки, модель получала штрафные баллы.

В рейтинг попало сразу 3 кроссовера марки BMW - X4, X6 и X7. Данные транспортные средства получили высокую оценку за привлекательное оформление. Модель X4, в свою очередь, была признана надежным транспортом. В список лучших паркетников также добавили KIA Sportage и Soul.

Компания Lexus не осталась в стороне. В линейке данного бренда эксперты выделили RX и UX. В данном случае акцент сделали на высокое качество отделки. Среди японских моделей отметили Nissan Murano, который имеет многофункциональный салон, систему полного привода и двигатель V6.

В списке лучших кроссоверов оказался и Land Rover Defender с Volvo XC40. Британская модель ценится за брутальное оформление, а Volvo - за безопасность.

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