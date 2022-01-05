Kia Sportage признан самым ожидаемым авто в России

В 2022 году на автомобильном рынке России появится большое количество новинок. Самой ожидаемой назвали модель KIA Sportage.

Фото: Car.ru Car.ru

В ближайшее время на рынке РФ должен появиться KIA Sportage, который представлен уже в 5 генерации. По предварительной информации, покупателям будут доступны атмосферные силовые агрегаты объемом 2 и 2.5 литра, которые развивают 150 и 190 л.с.

В паре с моторами будет работать система полного привода. Линейка трансмиссий тоже представлена широким выбором.

Есть еще один автомобиль, появление которого в России ожидают больше всего. Речь идет о модели Skoda Karoq. В тройку лидеров также попал Range Rover 5 поколения. В ТОП-5 эксперты отметили модели Nissan Pathfinder и Jeep Grand Cherokee L. Последний должен появиться в стране к концу лета.